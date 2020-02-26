Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков, який здобув славу автора війни на Донбасі, в якості прощального акорду після свого звільнення дав скандальне інтерв'ю. Більшість меседжів в ньому присвячені ненависті до України та імперським переконанням колишньої правої руки Володимира Путіна.
OBOZREVATEL зробив добірку п'яти найбільш цинічних заяв Суркова про Україну, її народ і війну на Донбасі.
України немає, а українці – "хохли"
Сурков висловив переконання в тому, що України як окремої держави не існує, а українська нація, в його розумінні, – не більше, ніж плід хворої уяви.
"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад умів. Дивним чином доведений до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає", – покепкував експомічник Путіна.
Говорячи про українців, він образливо назвав їх "хохлами", які на зло Росії прагнуть побудувати абсолютно незалежну від Москви державу.
"Вважаю, що України не має поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли – хлопці вперті, вони зроблять", – висловився Сурков.
Владислав Сурков
ERR
"Западенці" з Гітлером і примус до "братерства"
Сурков дорікнув Україні тим, що вона ніколи не була прихильною до Росії й нібито завжди її зраджувала – починаючи від часів козацтва і Другої світової війни і закінчуючи подіями останніх шести років.
"Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою копіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братніх відносин – єдиний метод, що історично довів ефективність на українському напрямку", – сказав екссоратник Путіна.
Назвав вбивць українців "героями"
Сурков повторив міф кремлівської пропаганди про те, що російські окупанти та їхні найманці, які вторглися на Донбас, нібито є справжніми "героями" і воїнами.
"Всі вони герої. Як є міста-герої, так там весь народ-герой", – сказав він. Крім того, експомічник Путіна додав, що Україна нібито не заслуговує такої честі, щоб у її складі був Донбас, а Донбас зі свого боку "не заслуговує такого приниження".
Похвалився "лотереєю" смерті
Сурков хизується тим, що ще влітку 2013 року передбачив початок війни в Україні та доклав до неї руку. Цей злочин він назвав великим досягненням і своєю гордістю.
"Ніхто мені не підказував і сам я нічого не знав. Та й ніхто напевно не знав. Відчув просто – буде велика справа. Пишаюся, що був учасником", – заявив Сурков.
Владислав Сурков
РБК
"Не лох" Зеленський
Сурков уїдливо висловився про своє враження про президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з ним на "нормандському саміті".
"Не лох. Принаймні, в Парижі всі сприйняли його за президента..." – уїдливо зазначив він, додавши, що вважає українського лідера доволі не дурною людиною, яка вміє завоювати прихильність.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в гучному інтерв'ю Сурков порівняв себе із засновником компанії Apple Стівом Джобсом. Журналіст Петро Шуклінов побачив у цьому меседжі натяк на те, що експомічник Путіна також хворий смертельною недугою.
Також він запропонував обнулити президентський термін Путіна і нарвався на їдкі глузування.
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