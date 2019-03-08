Суд у США вирішив долю Манафорта

Федеральний суд США засудив колишнього главу виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців в'язниці за ухилення від сплати податків і банківські махінації.

Як повідомляє "Голос Америки", покарання зарахували до вже відбутого терміну в 9 місяців.

Суддя не погодився з побажаннями посилити запобіжний захід, зазначивши, що вони є "надмірним". За його словами, Манафорт був частиною "багатьох хороших речей", і в інших аспектах "прожив бездоганне життя".

Пол Манафорт

Адвокат екс-радника колишнього президента України Віктора Януковича Річард Вестлінг у заключному виступі стверджував, що звинувачення зводяться до ухилення від податків. А терміни покарання навіть в найбільших обсягах складають, як правило, 18-24 місяців або менше. Сторона захисту надала судді рішення з 20 справ про ухилення від сплати по всій країні.

Більш того, адвокати наполягали, що термін ув'язнення повинен бути зменшений за співпрацю з урядом. З цим не погодився представник звинувачення Грег Андрес. За його словами, Манафорт не заслуговує будь-якого пом'якшення покарання через співпрацю, тому що він не надав інформацію, яка щось коштує.

Уточнюється, що прокурори вимагали тривалого терміну ув'язнення і високого штрафу. Вони назвали злочини політтехнолога серйозними, що заподіюють шкоду на мільйони доларів.

Сам Манафорт сказав, що останні два роки були важкими для його родини. В кінці засідання суддя оголосив, що вирок не пов'язаний з розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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