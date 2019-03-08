Суд у США вирішив долю Манафорта

Федеральний суд США засудив колишнього главу виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців в'язниці за ухилення від сплати податків і банківські махінації.
Як повідомляє "Голос Америки", покарання зарахували до вже відбутого терміну в 9 місяців.
Суддя не погодився з побажаннями посилити запобіжний захід, зазначивши, що вони є "надмірним". За його словами, Манафорт був частиною "багатьох хороших речей", і в інших аспектах "прожив бездоганне життя".
Пол Манафорт
Адвокат екс-радника колишнього президента України Віктора Януковича Річард Вестлінг у заключному виступі стверджував, що звинувачення зводяться до ухилення від податків. А терміни покарання навіть в найбільших обсягах складають, як правило, 18-24 місяців або менше. Сторона захисту надала судді рішення з 20 справ про ухилення від сплати по всій країні.
Більш того, адвокати наполягали, що термін ув'язнення повинен бути зменшений за співпрацю з урядом. З цим не погодився представник звинувачення Грег Андрес. За його словами, Манафорт не заслуговує будь-якого пом'якшення покарання через співпрацю, тому що він не надав інформацію, яка щось коштує.
Уточнюється, що прокурори вимагали тривалого терміну ув'язнення і високого штрафу. Вони назвали злочини політтехнолога серйозними, що заподіюють шкоду на мільйони доларів.
Сам Манафорт сказав, що останні два роки були важкими для його родини. В кінці засідання суддя оголосив, що вирок не пов'язаний з розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори в 2016 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У жовтні 2017 року Мюллер висунув звинувачення Манафорту щодо відмивання грошей і відсутності реєстрації іноземного агента при заняттях лобістською діяльністю в інтересах іноземного уряду.
Йому інкримінували відмивання грошей, несплату податків за роботу по лобіюванню "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича.
30 жовтня він здався Федеральному бюро розслідувань.
Мюллер висунув нові звинувачення в рамках розслідування можливого втручання РФ у американські вибори.
15 червня суд змінив запобіжний захід Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою.
Спецпрокурор розповів про список з 500 доказів у справі проти Манафорта, в якому є записки екс-президента України Віктора Януковича.
31 липня суд залишив Манафорта під арештом до кінця слухань. Стало відомо, що він отримував незареєстровані доходи.
Його бухгалтер в суді розповів, що політтехнолог задекларував 14 млн доларів доходів за 2010-2014 роки, але за документами звинувачення тільки в Україні він отримав не менше 60 мільйонів доларів.
21 серпня присяжні на процесі визнали його винним по 10 з 18 пунктів обвинувачення.
Також стало відомо, що Манафорт працював над політичними питаннями в Україні в 2018 році, незважаючи на висунуті звинувачення.
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