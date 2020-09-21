Суд у Мінську залишив Колесникову під арештом

У Мінську суд Партизанського району відхилив скаргу захисту білоруської опозиціонерки Марії Колесникової і залишив її під вартою.

Про це повідомило TUT.by. Засідання було закритим, на ньому був присутній батько опозиціонерки Олександр Колесников.

Люди очікували рішення під дверима залу засідання і біля входу в суд понад три з половиною годин.

Підтримати Колесникову до суду, де розглядалася скарга, прийшло кілька десятків людей, в тому числі посли країн ЄС: посол Франції, Австрії, Румунії, співробітники Представництва ЄС в Білорусі, посольства Великобританії, Латвії.

У засіданні Колесникова брала участь через відеозв'язк. Коли на оголошення рішення покликали дипломатів і всіх людей, які перебували під дверима, Колесникова помахала їм і показала фірмовий знак у вигляді сердечка.

Люди зустріли це оплесками, за що суддя спробувала всіх вигнати із залу. Але ніхто не пішов, і суддя зачитала рішення.

Адвокати Людмила Казак та Олександр Пильченко заявили, що будуть його оскаржувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 вересня стало відомо, що в центрі Мінська нібито викрали членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову. У білоруській міліції спростували свою причетність, а через майже добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати в Україну.

Офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський сказав, що 8 вересня Колесникова, а також її колеги Іван Кравцов та Антон Родненков пройшли прикордонний контроль на кордоні з Україною.

Разом із тим провладні ЗМІ Білорусі заявили, що опозиціонери нібито намагалися здійснити прорив через кордон. Також зазначалося, що Колесникова нібито випала з авто і була затримана. Доказів цьому немає.

Пізніше Держприкордонслужба України підтвердила, що Кравцов і Родненков прибули в країну. Що стосується Колесникової, то вона кордон не перетинала.

Батько Марії Колесникової заявив, що його доньку затримали і помістили в СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську.

Марія Колесникова, яку утримують в одному з СІЗО Мінська, зажадала зареєструвати кримінальні виробництва відносно співробітників КДБ і ГУБОПіК, які надавали на неї тиск.