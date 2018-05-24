Стримати Росію: в США не стали відмовлятися від нової ядерної зброї

Палата представників США не підтримала поправку до військового бюджету на 2019 рік, яка обмежувала б фінансування проекту по створенню нових ядерних боєголовок малої потужності.

Відзначається, що відхилена поправка повинна була вдвічі скоротити фінансування програми по розробці ядерної боєголовки малої потужності W76-2, призначеної для балістичних ракет Trident II морського базування, пише портал Defense News.

Ця поправку підтримали лише 188 з 435 членів Палати представників, а 226 голосували проти. Представники Республіканської партії при цьому відкрито заявляли, що ця програма повинна стати одним із засобів щодо стримування Росії.

Новини Іран висунув новий ядерний ультиматум Європі

Раніше колишні співробітники органів безпеки і комітетів Пентагону направили в Конгрес США лист, в якому закликали відмовитися від фінансування програми по створенню нових ядерних боєголовок. У листі колишніх військовослужбовців говорилося, що розвиток програми тактичної ядерної зброї "відкриє ворота до ядерної катастрофи".

Як повідомляв OBOZREVATEL , КНДР у відкриту пригрозила США ядерною війною.