Стримати Росію: в США не стали відмовлятися від нової ядерної зброї

Палата представників США не підтримала поправку до військового бюджету на 2019 рік, яка обмежувала б фінансування проекту по створенню нових ядерних боєголовок малої потужності.
Відзначається, що відхилена поправка повинна була вдвічі скоротити фінансування програми по розробці ядерної боєголовки малої потужності W76-2, призначеної для балістичних ракет Trident II морського базування, пише портал Defense News.
Ця поправку підтримали лише 188 з 435 членів Палати представників, а 226 голосували проти. Представники Республіканської партії при цьому відкрито заявляли, що ця програма повинна стати одним із засобів щодо стримування Росії.
Раніше колишні співробітники органів безпеки і комітетів Пентагону направили в Конгрес США лист, в якому закликали відмовитися від фінансування програми по створенню нових ядерних боєголовок. У листі колишніх військовослужбовців говорилося, що розвиток програми тактичної ядерної зброї "відкриє ворота до ядерної катастрофи".
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