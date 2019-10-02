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2 жовтня • оновлено в 11:20
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Стріляти в ноги і нацькувати крокодилів: Трамп оскандалився тортурами для мігрантів

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Президент США Дональд Трамп пропонував дозволити солдатам стріляти в ноги незаконним мексиканським іммігрантам, також він хотів провести електрифікацію стіни і облаштувати на ній гострі шпилі.

Як з'ясувалося, на такі заходи він був готовий піти, щоб вирішити проблему з переселенцями. Усі ці пропозиції лунали нібито у приватних розмовах, пише The New York Times.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ВВС

Зазначається, що бесіди відбулися у березні цього року в овальному кабінеті Білого дому. Трамп нібито навіть пропонував заповнити траншею на кордоні водою і запустити туди крокодилів.

Після того, як йому пояснили, що всі запропоновані ним способи неприйнятні, він облишив цей задум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року Трамп дав дозвіл американським військовим на кордоні з Мексикою відкривати вогонь на ураження в разі необхідності.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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