Стріляти в ноги і нацькувати крокодилів: Трамп оскандалився тортурами для мігрантів

Президент США Дональд Трамп пропонував дозволити солдатам стріляти в ноги незаконним мексиканським іммігрантам, також він хотів провести електрифікацію стіни і облаштувати на ній гострі шпилі.
Як з'ясувалося, на такі заходи він був готовий піти, щоб вирішити проблему з переселенцями. Усі ці пропозиції лунали нібито у приватних розмовах, пише The New York Times.
Дональд Трамп
ВВС
Зазначається, що бесіди відбулися у березні цього року в овальному кабінеті Білого дому. Трамп нібито навіть пропонував заповнити траншею на кордоні водою і запустити туди крокодилів.
Після того, як йому пояснили, що всі запропоновані ним способи неприйнятні, він облишив цей задум.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року Трамп дав дозвіл американським військовим на кордоні з Мексикою відкривати вогонь на ураження в разі необхідності.
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