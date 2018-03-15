"Страшніше за санкції": Гозман заявив, що РФ стала ворогом Заходу

Останнє рішення щодо Росії уряду Великобританії в зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля свідчать про жалюгідний стан репутації РФ як держави.

"Судячи з того, як це все відбувається, з 90% ймовірності це зробили наші (російські. - Ред.) спецслужби, але решта 10% навіть не розглядаються", - сказав "Обозревателю" російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих сил " Леонід Гозман.

Відповідаючи на запитання про те, що загрожує Росії в контексті останніх рішень Лондона, він запевнив: "Нічого не загрожує. Таке враження, що не відбулося нічого нового. Власне кажучи, це не перше подібне звинувачення".

Водночас Гозман додав: "Для нас гірше інше - що об'єднаний Захід все більше і більше бачить у нашій країні не партнера, нехай навіть складного, а ворога. Ворога в чистому вигляді. І це - ще одне підтвердження того, що ми вороги. А проти ворогів треба об'єднуватися, треба озброюватися - що вони і будуть робити дуже активно".

Політик наголосив: формально причетність до злочину російських спецслужб досі не встановлена. Проте, версія про непричетність навіть не розглядається. "Насправді трагедія з нашим колишнім розвідником відбувається у контексті інших подій - в контексті інших дивних смертей, що сталися у Великобританії, у контексті вбивства Литвиненка, в контексті подій в Сирії, у контексті "іхтамнєт"- у контексті постійної не тільки неправдивої інформації з нашого боку, але і постійної грубосі, яку дозволяє собі Марія Захарова та інші. В цьому контексті всі сумніви трактуються не на користь обвинуваченого, а проти нього", - визнав він.

Таким чином, "це питання репутації країни". "Якби не було Литвиненка, якби не було "іхтамнєт", якби не було війни в Сирії, думаю, британський уряд навряд чи б приймав такі серйозні рішення прямо зараз", - зробив висновок опозиціонер.

Як писав "Обозреватель", Великобританія заблокувала запропонований Росією проект заяви Ради Безпеки ООН з розслідування отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.