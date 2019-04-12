"Слідкуємо за руками": з'явилося несподіване пояснення арешту Ассанжа

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса пояснив, чому заарештували викривача секретів найвпливовіших країн світу, а також засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

На своїй сторінці у Facebook він запропонував згадати кілька світових економічних подій за останні два роки, пов'язавши їх з Ассанжем.

"Слідкуємо за руками", — почав Куса, зазначивши, що ці факти призвели до арешту засновника WikiLeaks.

Травень 2017 року. Керівник передвиборчого штабу лідера США Дональда Трампа Пол Манафорт їде до Еквадору і обговорює з президентом Леніном Морено можливість списання частини боргів країни перед США, умовляючи його відмовитися від китайських грошей на проект будівництва нової електростанції.

Осінь 2018 року. Переговори Еквадору та Китаю щодо інфраструктурних проектів забуксували.

Грудень 2018 року. Еквадор не захотів видавати Джуліана Ассанжа Штатам і почав готуватися передати його Росії, надавши громадянство і, як планувалося, дипломатичний імунітет.

Січень 2019 року. США та Еквадор знову провели переговори про борги. Останній не захотів видавати Ассанжа. Штати відмовилися списувати борги.

Лютий 2019 року. Аноніми викладають у ЗМІ скандальні документи, що викривають корупцію у вищих ешелонах влади Еквадору. У них фігурує і сім'я президента Леніна Морено. Проти нього починають корупційне розслідування. Рейтинг президента падає з 60% до 17%.

Березень 2019 року. Уряд Еквадору звинувачує Джуліана Ассанажа і Wikileaks у публікації скандальних документів про корупцію. МВФ погоджується надати Еквадору новий кредит у розмірі $ 4,2 млрд.

Квітень 2019 року. Еквадор видворяє Джуліана Ассанжа з посольства, і його заарештовує поліція.

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

Нагадаємо, частина викриттів WikiLeaks стосувалася і України. Як писав OBOZREVATEL, за інформацією зарубіжних ЗМІ, у 2016 році Ассанж відмовився публікувати таємну інформацію і документи про вторгнення Росії в Україну.

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