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4 січня • оновлено в 20:12
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Ультиматум Україні через Бандеру: в МЗС відповіли на претензії Польщі та Ізраїлю

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На претензії Ізраїлю та Польщі через вшанування в Україні Степана Бандери Міністерство закордонних справ відповіло, що кожен народ і кожна країна самостійно визначає своїх героїв.

Таку заяву в коментарі "ВВС News Україна" зробила прессекретарка МЗС Катерина Зленко.

"Відродження та збереження національної пам'яті українського народу – один із пріоритетних напрямків державної політики України", – зазначила вона.

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Водночас у МЗС назвали дружні та партнерські відносини України з Польщею та Ізраїлем "важливим надбанням, значення якого важко переоцінити".

"І ми повинні стояти на його сторожі, запобігати будь-яким спробам спровокувати напругу в двосторонніх відносинах, зокрема на тлі різночитань і підходів до історичної пам'яті.

Цивілізовані нації повинні виходити з принципу вшанування всіх загиблих, а дискусії в цій сфері повинні тривати на рівні істориків та експертів, а не політиків", – сказала прессекретарка МЗС.

Нагадаємо, посол Польщі Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон назвали образливим вшанування лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери і його соратників.

Смолоскипна хода в Києві-2020

Смолоскипна хода в Києві-2020

УП

Як писав OBOZREVATEL, 1 січня Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Організаторами "Маршу честі, гідності і свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і ряд інших організацій.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Факельні ходи на честь Степана Бандери
Особа
Степан Бандера
Місце
Україна
Теги
посол Міністерство закордонних справ України
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