Стартували позачергові вибори в Раду: як українці голосують за кордоном

У неділю, 21 липня, на закордонних виборчих дільницях також стартували позачергові вибори до Верховної Ради України.

Першою, о годині ночі, відкрилася виборча дільниця в Австралії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Також вранці українці прийшли голосувати в посольство України в Мінську (Білорусь). Знімок з ділянки опублікували на сторінці дипвідомства в Twitter.

"З виконання державного гімну України на закордонній виборчій дільниці №900007 при посольстві України в Мінську почалося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради", – поділилися в соцмережі.

З Виконання державного гімну України на закордонній віборчій дільниці №900007 при Посольстві України у Мінську розпочалося голосування на позачергові. ВИБОРИ до Верховної Ради України. Голосування тріватіме до 20.00 за місц. годиною.

Запрошуємо на вибори народних депутатов України! pic.twitter.com/IET1jNGqyo - UKR Embassy in BLR (@UkrainavRB) July 21, 2019

Також прийшли волевиявлятися українці на території Туреччини. Забезпеченням проведення голосування займаються дипломатичні представництва в Анкарі, Стамбулі та Анталії.

Ділянка в Туреччині Twitter Andrii Sybiha

Ділянка в Туреччині Twitter Andrii Sybiha

Також відкрилися виборчі дільниці в Китаї. Там проголосувати можна буде до 15:00 за київським часом. У посольстві України в Китаї повідомили, що дільниці відкрилися в Пекіні, Шанхаї і Гуанчжоу.

Фотографії з ділянок у Варшаві опублікував посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) July 21, 2019

У штатному режимі відкрилися дільниці в Естонській Ресупбліці.

Голосування в Естонії Twitter Мар'яна Беца

На закордонній виборчій дільниці № 900086 при Посольстві України у Словаччині розпочалося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Голосування триватиме до 20.00 за місцевим часом.

Запрошуємо на вибори народних депутатів України! pic.twitter.com/4eM8yOtDpW — UKR Embassy in SR (@UKRinSR) July 21, 2019

Як писав OBOZREVATEL 21 липня 2019 в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00. Стежити за головними подіями цього дня можна за посиланням.

Національний екзит-пол 21 липня проведуть три центри: Фонд "Демократичні ініціативи Ілька Кучеріва", КМІС і Центр Разумкова. Попередні підсумки національного екзит-полу, виходячи з даних на 18:00, будуть озвучені на пресконференції по завершенню голосування.

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