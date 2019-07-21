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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Стартували позачергові вибори в Раду: як українці голосують за кордоном

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У неділю, 21 липня, на закордонних виборчих дільницях також стартували позачергові вибори до Верховної Ради України.

Першою, о годині ночі, відкрилася виборча дільниця в Австралії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Також вранці українці прийшли голосувати в посольство України в Мінську (Білорусь). Знімок з ділянки опублікували на сторінці дипвідомства в Twitter.

"З виконання державного гімну України на закордонній виборчій дільниці №900007 при посольстві України в Мінську почалося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради", – поділилися в соцмережі.

Також прийшли волевиявлятися українці на території Туреччини. Забезпеченням проведення голосування займаються дипломатичні представництва в Анкарі, Стамбулі та Анталії.

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Вибори в Раду: головні порушення і скандали 21 липня
Ділянка в Туреччині

Ділянка в Туреччині

Twitter Andrii Sybiha

Ділянка в Туреччині

Ділянка в Туреччині

Twitter Andrii Sybiha

Також відкрилися виборчі дільниці в Китаї. Там проголосувати можна буде до 15:00 за київським часом. У посольстві України в Китаї повідомили, що дільниці відкрилися в Пекіні, Шанхаї і Гуанчжоу.

Фотографії з ділянок у Варшаві опублікував посол України в Польщі Андрій Дещиця.

У штатному режимі відкрилися дільниці в Естонській Ресупбліці.

Голосування в Естонії

Голосування в Естонії

Twitter Мар'яна Беца

Як писав OBOZREVATEL 21 липня 2019 в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00. Стежити за головними подіями цього дня можна за посиланням.

Національний екзит-пол 21 липня проведуть три центри: Фонд "Демократичні ініціативи Ілька Кучеріва", КМІС і Центр Разумкова. Попередні підсумки національного екзит-полу, виходячи з даних на 18:00, будуть озвучені на пресконференції по завершенню голосування.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Білорусь
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Serov Oleg
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