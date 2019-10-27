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27 жовтня • оновлено в 08:56
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"Трапилося серйозне!" Трамп виступить з терміновим зверненням до нації

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У Білому Домі повідомили, що президент США Дональд Трамп сьогодні, 27 жовтня, зробить "важливу заяву".

Про це повідомляє Reuters, цитуючи повідомлення прессекретаря Білого дому Хогана Гідлі. За його словами, американський лідер виступить о 9 годині за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Представник Білого дому не уточнив, про що буде йти мова. При цьому сам Трамп раніше заявив про "вкрай важливу" подію, але також не уточнив деталі

"Тільки що відбулося щось вкрай важливе!" – написав він у Twitter.

Відзначимо, що видання Newsweek з посиланням на представників Міністерства оборони США та Білого дому повідомило, що американські військовослужбовці в Сирії провели спецоперацію, в результаті якої лідер терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді був ліквідований. Офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

Журналіст газети The Washington Post Джош Рогін також припустив, що повідомлення Трампа може мати відношення до операції в Сирії.

"Схоже, це пов'язано з рейдом в північному Ідлібі, Сирія, де сили очолюваної США коаліції, переслідували особливо важливу терористичну мету. Поки немає підтвердження, але ходять чутки, що це може бути Багдаді", – написав Рогін в Twitter.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Дональд Трамп 23 жовтня, озвучив свою позицію з приводу військових дій Туреччини в Сирії і заявив, що Туреччина пообіцяла на постійній основі припинити вогонь.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США Вашингтон
Тег
війна
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ну пипец. Для укропитеков супер событие. Им хозяин вводную даст. Внимайте, клоуны...
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Все украинцы обязаны на коленях слушать белого господина , готовитесь .
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Пигин Макс
Пигин Макс
Объявит, что порвал в клочья клочки российской экономики...
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