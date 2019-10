"Трапилося серйозне!" Трамп виступить з терміновим зверненням до нації

У Білому Домі повідомили, що президент США Дональд Трамп сьогодні, 27 жовтня, зробить "важливу заяву".

Про це повідомляє Reuters, цитуючи повідомлення прессекретаря Білого дому Хогана Гідлі. За його словами, американський лідер виступить о 9 годині за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Представник Білого дому не уточнив, про що буде йти мова. При цьому сам Трамп раніше заявив про "вкрай важливу" подію, але також не уточнив деталі

"Тільки що відбулося щось вкрай важливе!" – написав він у Twitter.

Something very big has just happened!