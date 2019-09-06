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8 вересня • оновлено в 11:50
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Стали відомі імена найманців Путіна, загиблих у Сирії

5.8т Читати матеріал російською

У мережі опублікували прізвища трьох російських військових, які загинули у Сирії в ході розвідувальної операції.

За інформацією джерела РБК, загинули старший лейтенант Кирило Ніконов, капітан Дмитро Сисков і майор Роман Мицик. Вони служили у Силах спеціальних операцій ЗС Росії.

Фото загиблих військових

Фото загиблих військових

РБК

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Кирилу Ніконову було 27 років. Знайомі військового з посиланням на його батьків розповіли, що він підірвався на міні. Ніконов народився у Волгодонську (Ростовська область). Молодик служив у військовій частині у Підмосков'ї. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Похорон плануються 7 вересня на Алеї військової слави Волгодонська.

Інформації про Дмитра Сискова і Романа Мицика на момент публікації не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року у Сирії бойовики вбили 4-х російських військових.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Да и куй с ними, все равно ихтамнет. А теперь ихТочноНет.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а имена наемников Трампа .Эрдогана и прочих.известны?клоуны б.дь,малолетние.
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Маскова Илона
Маскова Илона
Работайте, братья!
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