Стали відомі імена найманців Путіна, загиблих у Сирії

У мережі опублікували прізвища трьох російських військових, які загинули у Сирії в ході розвідувальної операції.

За інформацією джерела РБК, загинули старший лейтенант Кирило Ніконов, капітан Дмитро Сисков і майор Роман Мицик. Вони служили у Силах спеціальних операцій ЗС Росії.

Фото загиблих військових РБК

Кирилу Ніконову було 27 років. Знайомі військового з посиланням на його батьків розповіли, що він підірвався на міні. Ніконов народився у Волгодонську (Ростовська область). Молодик служив у військовій частині у Підмосков'ї. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Похорон плануються 7 вересня на Алеї військової слави Волгодонська.

Інформації про Дмитра Сискова і Романа Мицика на момент публікації не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року у Сирії бойовики вбили 4-х російських військових.

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