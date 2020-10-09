США звинуватили Росію в спробах перешкодити отримати вакцину від коронавірусу

Росія, Китай і Іран намагаються перешкодити США отримати вакцину від коронавірусу.

Про це заявив директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна в інтерв'ю Hearst.

"Як тільки ми отримаємо вакцину, вони безумовно захочуть не дати нам застосувати її. Три гравця – Китай, Росія і Іран – точно намагаються не дати нам отримати вакцину в своє розпорядження", – сказав він.

Еваніна вважає, що метою Москви є "посіяти розбрат і знищити демократію" в США. При цьому тактика дій Росії змінилася в порівнянні з 2016 роком.

"Зміна полягає в тому, що росіяни більше не користуються ботами і фабриками тролів, тому що ті попалися. Тепер вони користуються інформацією громадян США і штучно посилюють її", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США назвали терміни готовності вакцини проти COVID-19. Її пообіцяли виготовити в рекордні терміни.