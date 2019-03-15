США вдарили новими санкціями по Росії через Україну: подробиці

США посилили санкції відносно Росії через агресію проти України.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів держави. У список санкцій додали 8 компаній і 6 фізичних осіб, в тому числі заступника голови прикордонної служби РФ Геннадія Медведєва.

Також під санкції потрапили "заступник голови Центрвиборчкому ДНР" Олексій Найденко, "в.о. голови ЦВК ДНР" Володимир Висоцький, начальник служби пункту управління ФСБ по Криму і Севастополю Руслан Ромашкін, керівник прикордонного управління спецслужби по Криму Сергій Станкевич і його заступник Андрій Шеїн.

Серед компаній, проти яких запровадили санкції, опинилися: приладобудівний концерн "Океанприбор", машинобудівні заводи "Фиолент" і "Звезда", виробник композитних виробів "Судокомпозит", компанія "Новые проекты", що має ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі Криму, забудовник "Консоль-строй", "Ярославский судостроительный завод" і Зеленодольський завод імені О.М. Горького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп прийняв рішення про продовження ще на рік санкції проти РФ, введених в 2014 році через її вторгнення і агресію проти України.

Крім громадян Росії і ватажків окупованих територій, за даними Білого дому, санкції повинні торкнутися також оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Також в США всерйоз зацікавилися доходами президента Росії Володимира Путіна. Двоє сенаторів вже зареєстрували проект закону, який передбачає перевірку фінансових активів президента РФ.

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