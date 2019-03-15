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США вдарили новими санкціями по Росії через Україну: подробиці

1.6тЧитати матеріал російською

США посилили санкції відносно Росії через агресію проти України.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів держави. У список санкцій додали 8 компаній і 6 фізичних осіб, в тому числі заступника голови прикордонної служби РФ Геннадія Медведєва.

Також під санкції потрапили "заступник голови Центрвиборчкому ДНР" Олексій Найденко, "в.о. голови ЦВК ДНР" Володимир Висоцький, начальник служби пункту управління ФСБ по Криму і Севастополю Руслан Ромашкін, керівник прикордонного управління спецслужби по Криму Сергій Станкевич і його заступник Андрій Шеїн.

Серед компаній, проти яких запровадили санкції, опинилися: приладобудівний концерн "Океанприбор", машинобудівні заводи "Фиолент" і "Звезда", виробник композитних виробів "Судокомпозит", компанія "Новые проекты", що має ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі Криму, забудовник "Консоль-строй", "Ярославский судостроительный завод" і Зеленодольський завод імені О.М. Горького.

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США вдарили новими санкціями по Росії через Україну: подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп прийняв рішення про продовження ще на рік санкції проти РФ, введених в 2014 році через її вторгнення і агресію проти України.

Крім громадян Росії і ватажків окупованих територій, за даними Білого дому, санкції повинні торкнутися також оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Також в США всерйоз зацікавилися доходами президента Росії Володимира Путіна. Двоє сенаторів вже зареєстрували проект закону, який передбачає перевірку фінансових активів президента РФ.

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Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфліктХолодна війна між Заходом і Росієюанексія Криму
Місце
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот и славненько! Значит на Украине опять что-то подорожает и повысится.
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0
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Во всём мире с забавой наблюдают за клоунадой идиотов из ЕС и США. И только вна Украине очередной день великой Пэрэмохи...
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3
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минин евген
минин евген
Carpenter Oleg, долбоёб, твоя засранная расися никогда "всем миром" не была, ты что-то попутал. вдупель бухой?
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минин евген
минин евген
кацапьё, а когда росиськая педерация нанесёт ответные санкции против Америки?
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