США вийшли на перше місце в списку країн із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом COVID-19.

Згідно з офіційними даними, станом на вечір 25 березня в Штатах зафіксовані 81 943 випадки захворювання. З них майже 14 тисяч за останню добу. Всього від вірусу померли 1 177 осіб.

Слідом за США йде Китай, у якого 81 285 хворих і понад 3,2 тисячі смертей, а потім Італія – 80 589 інфікованих і 8 215 смертей.

При цьому за останню добу в Піднебесній захворіли 67 осіб, тоді як в Італії 6 832 людини, а ще 712 померли.

Статистика по коронавірусу скріншот, worldometers.info

Всього в світі захворіли понад 525 тисяч осіб. Понад 23 тисячі – померли.

Статистика щодо коронавірусу Скріншот, worldometers.info

Статистика щодо коронавірусу Скріншот, worldometers.info

Коронавірус зміцнює позиції в Україні та світі

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно захворіли на коронавірус 196 осіб. Найстрашніша статистика в Київській та західних областях. МОЗ підтвердило 5 смертей від COVID-19.

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