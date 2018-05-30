США підготували удар по Росії: приватна розвідка розсекретила план

Під антиросійські санкції США можуть потрапити країни, які співпрацюють з РФ в оборонній та енергетичній сферах.

Про це йдеться в звіті приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає "Апостроф".

Як повідомляють аналітики, Вашингтон використовував такі заходи проти Ірану до підписання ядерної угоди в 2015 році для зміни поведінки Тегераном. Але Росія має надійні енергетичниі відносини з Європою і Китаєм та зв'язками в оборонній сфері з багатьма державами.

Вторинні санкції проти РФ можуть вплинути на відносини США з цими країнами. Відповідно до CAATSA, будь-які компанії та фізичні особи з третьої країни, які укладають угоду з оборонним або розвідувальним сектором Росії, будуть покарані.

"Компанії та приватні особи можуть подати заявку на звільнення від санкцій. Однак отримання такого звільнення вимагатиме від американської влади підтвердження не тільки того, що це не зашкодить інтересам національної безпеки США, але також і того, що Росія зробила значні зусилля по скороченню числа та інтенсивності кібератак", - сказано в матеріалі.

Відзначається, що ти, хто бажає продовжити торгівлю з російськими оборонними або розвідувальними секторами можуть попросити про виключення.

Тимчасовий відступ від правил, максимальною тривалістю в 180 днів, вимагає від посадових осіб Вашингтона засвідчити, що заявник скорочує кількість великих угод з російськими суб'єктами.

Порядок виключення може привернути небажану увагу до країн, які займаються торгівлею з Росією, і дати Вашингтону важелі для їх поступок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США підготували пакет нових санкцій.