США вдарять по Росії новими санкціями: подробиці

США підготували нові санкції щодо Росії у зв'язку зі справою про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року в британському Солсбері.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. Пакет заходів уже пройшов узгодження в Держдепартаменті та міністерстві фінансів США, очікується фінальне рішення Білого дому.
Одне з джерел агенства стверджує, що санкції торкнуться банківського сектора РФ.
Обмеження можуть включити в себе:
заборону на банківське кредитування уряду РФ, за винятком кредитів на покупку їжі та сільгосппродукції;
заборону американського експорту в РФ будь-яких товарів і технологій, крім їжі та сільгосппродукції;
заборону імпорту російських товарів у США;
позбавлення російської авіакомпанії з державним фінансуванням "Аерофлот" права на польоти до США;
зниження рівня дипломатичних відносин між країнами;
протидію фінансуванню РФ з боку міжнародних фінансових інститутів.
Відзначимо, 27 серпня 2018 року Держдеп ввів перші санкції щодо Росії за недотримання закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю (CBW Act) у зв'язку зі звинуваченнями в причетності Москви до замаху на колишнього шпигуна.
Обмежувальні заходи вводилися загалом і не зачіпали безпосередньо російських бізнесменів або чиновників, а також компанії з РФ.
При цьому в Держдепі підкреслювали, що якщо у 90-денний період Росія не надасть США гарантій того, що вона більше не буде використовувати хімзброю, а також не дозволить міжнародним відомствам проінспектувати об'єкти, що виробляють хімзброю, то Вашингтон введе другий, "більш жорсткий" пакет санкцій у зв'язку з порушенням CBW Act.
Наданий російській владі 90-денний термін закінчився в кінці листопада 2018 року.
Ілюстрація. Санкції проти РФ
Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.
З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.
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