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США вдарять по Росії новими санкціями: подробиці

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США підготували нові санкції щодо Росії у зв'язку зі справою про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року в британському Солсбері.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. Пакет заходів уже пройшов узгодження в Держдепартаменті та міністерстві фінансів США, очікується фінальне рішення Білого дому.

Одне з джерел агенства стверджує, що санкції торкнуться банківського сектора РФ.

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Обмеження можуть включити в себе:

  • заборону на банківське кредитування уряду РФ, за винятком кредитів на покупку їжі та сільгосппродукції;

  • заборону американського експорту в РФ будь-яких товарів і технологій, крім їжі та сільгосппродукції;

  • заборону імпорту російських товарів у США;

  • позбавлення російської авіакомпанії з державним фінансуванням "Аерофлот" права на польоти до США;

  • зниження рівня дипломатичних відносин між країнами;

  • протидію фінансуванню РФ з боку міжнародних фінансових інститутів.

Відзначимо, 27 серпня 2018 року Держдеп ввів перші санкції щодо Росії за недотримання закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю (CBW Act) у зв'язку зі звинуваченнями в причетності Москви до замаху на колишнього шпигуна.

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Обмежувальні заходи вводилися загалом і не зачіпали безпосередньо російських бізнесменів або чиновників, а також компанії з РФ.

При цьому в Держдепі підкреслювали, що якщо у 90-денний період Росія не надасть США гарантій того, що вона більше не буде використовувати хімзброю, а також не дозволить міжнародним відомствам проінспектувати об'єкти, що виробляють хімзброю, то Вашингтон введе другий, "більш жорсткий" пакет санкцій у зв'язку з порушенням CBW Act.

Наданий російській владі 90-денний термін закінчився в кінці листопада 2018 року.

Ілюстрація. Санкції проти РФ

Ілюстрація. Санкції проти РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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Теми
Санкції проти РосіїОтруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
США
Теги
Росіясанкции
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Все таки Вовка мне нpавится.Хоть и есть у него недостатки...Ни на что не ведется...Делает свое дело и сожалеет,что "паpтнеpы" типа такие недальновидные...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Опять санкции .. (позёвывая)
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Так экономика Pоссии поpвана в клочья.Асад "должен уйти" уже лет 8 как.Pоссия сидит в Венесуэле вместо "убpаться".И вместо "Авангаpда с Поседоном"-мультики.Да и Кpымский мост -надувной.Пpотив кого вводить будут?
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