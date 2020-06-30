США в ОБСЄ звинуватили Росію в тортурах і переслідуваннях жителів Криму

Російські окупаційні власті продовжують нападати на права людини і основні свободи в окупованому ними Криму.

Про це сказав посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор на щорічній конференції з безпеки. Його виступ виклали на сайті місії США в ОБСЄ.

Дипломат назвав окупацію Росією Криму та мілітаризацію півострова великою проблемою.

"Понад 80 людей з Криму, включно з членами кримськотатарського народу, були ув'язнені Росією – деякі з них, як повідомляється, піддаються тортурам – за мирне протидію окупації. Члени кримськотатарської громади продовжують піддаватися необгрунтованим рейдів в їх будинках і мечетях, стеження і залякування з боку окупаційної влади, обмеження культурних заходів і криміналізації їх представницького органу, Меджлісу ", – повідомив посол.

Крім того, він нагадав про багаторічну призовної кампанії кримчан в російську армію.

"Майже 24 тисячі молодих жителів Криму були призвано до Збройних сил РФ. Ясно, що заклики Росією крвмчан в свої збройні сили несумісні з міжнародним гуманітарним правом, застосовним в умовах окупації ", – підкреслив Гілмор.

Також він нагадав, що Росія продовжує обмежувати свободу віросповідання і переслідувати осіб, що належать до етнічних і релігійних меншин, включаючи кримських татар і Свідків Єгови.

"Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув'язнила за їх мирне інакомислення, і покласти край зловживанням Росії основними свободами в Криму. Кримське вторгнення і окупація залишаються кісткою в горлі мирних заходів ОБСЄ з безпеки в регіоні ", – заявив Гілмор.

За його словами, Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо передбачувану анексію Криму Росією. Ми підтверджуємо, що Крим – це Україна. Ми приєднуємося до наших європейських і іншим партнерам, стверджуючи, що наші санкції проти Росії, пов'язані зі Східною Україною, будуть діяти до тих пір, поки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти до тих пір, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом. Ми закликаємо Росію виконати свої мінські зобов'язання і припинити втручання і переслідування СММ ОБСЄ, припинити свою агресію і почати проект кращого майбутнього для російського народу ", – сказав посол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з ініціативи української делегації відбулося засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Росією Криму. Представники України поінформували міжнародну спільноту про триваючі порушення прав людини на Кримському півострові.