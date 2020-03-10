США в неділю, 9 березня, помітили російський розвідувальний корабель "Прибалтика" (ССВ-80) в Тихому океані поблизу військової бази Перл Харбор.

Про це з посиланням на повідомлення американської берегової охорони передає "Интерфакс".

Судно зафіксували поблизу острова Оаху Гавайського архіпелагу, де розташована головна військово-морська база Тихоокеанського флоту США Перл-Харбор. Повідомляється, що "Прибалтика" слідувала на південь від острова Оаху.

Російський розвідник ССВ-80 "Прибалтика" зловили біля Перл-Харбора 38brrzk.ru

Катер берегової охорони USCGC Kimball почав спостереження за переміщенням корабля-розвідника російського Тихоокеанського флоту.

США зловили російський корабель-розвідник біля Перл-Харбора ucna.tv

ССВ-80 "Прибалтика" відноситься до великих розвідувальних кораблів проєкту 1826 "Рубідій" (офіційна назва – судно зв'язку). Побудований у 1984 році на калінінградській верфі "Янтар". На борту корабля повною водотоннажністю до 4500 тонн розміщений комплект апаратури радіотехнічної розвідки (збору даних про характеристиках радіотехнічних засобів, включаючи РЛС) і радіорозвідки (перехоплення повідомлень), а також гідроакустичні станції та апаратура супутникового зв'язку.

Російський розвідник ССВ-80 "Прибалтика" зловили біля Перл Харбора flot.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський корабель-розвідник "Віктор Леонов" спіймали військові США і Канади поблизу своїх територій.

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