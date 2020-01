США ракетним ударом знищили іранського генерала в Багдаді: Іран готує помсту

В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Кассем Сулеймані, глава сил "Кудс", підрозділу Корпусу вартових ісламської революції.

Про це заявили в Пентагоні, підкресливши, що наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. Сулеймані був відповідальним за спецоперації на території іноземних держав. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

У той же час був убитий Абу Махді аль-Мухандіс, заступник командувача Сил народної мобілізації, збройного угруповання, підтримуваного Іраном. Удар завдали після того, як літак Сулемані приземлився в Багдаді.

"Збройні сили США здійснили рішучі оборонні дії, щоб захистити персонал США за кордоном, убивши Касема Сулеймані – главу сил" Кудс "Корпусу вартових ісламської революції, яку США внесли до списку іноземних терористичних організацій", – заявили в Пентагоні.

Операція була проведена з метою запобігти нападу з боку Ірану. За даними Пентагону, саме Сулеймані активно розробляв плани атаки на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону, крім того, він спланував напади на бази коаліції в Іраку і схвалив нападу на посольство США в Багдаді днями раніше.

Вбивство Сулеймані може спричинити удари по об'єктах США та Ізраїлю на Близькому сході з боку Ірану. В Ірані вже пообіцяли помститися США за загибель генерала.

