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8 січня • оновлено в 16:33
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Колишній дипломат оцінив можливість ракетного удару США по Ірану

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США не завдаватимуть військового удару по Ірану за ракетні обстріли американських військових баз в Іраку, вважає колишній ізраїльський дипломат Цві Маген.

Про це він сказав у своєму коментарі OBOZREVATEL, відповідаючи на запитання про ризик військових дій поміж країнами. За його словами, американці більше налаштовані на переговорний процес з Іраном, ніж на відкриту війну.

Американські війська

Американські війська

eadaily.com

"США підвищують рівень тиску на Іран, щоб залучити його до якихось переговорів. Дуже може бути, що цього разу Іран буде поступливішим у цьому процесі. Найімовірніше, американці вважатимуть за краще не завдавати військового удару. Іран не хоче піддаватися на тиск США, а намагається щоразу реагувати асиметрично. Можливостей для протистояння у нього немає, тому він використав терор, удари по судноплавству та інших об'єктах в районі Перської затоки. Але оскільки це ситуація кризова, все може бути", – наголосив колишній дипломат.

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Він також нагадав, що нинішня конфронтація між Іраном і США виникла не через вбивство військового генерала Касема Сулеймані, вона триває вже останні 4 роки.

Як повідомлялося OBOZREVATEL, в ніч на 8 січня Іран завдав удару балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалося двома хвилями.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Конфлікт США та Ірана Вбивство генерала Сулеймані Загроза Третьої світової війни
Місце
Іран
Тег
війна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
американцы сглотнут и будут опять на весь мир кричать что мы самые сильные )))
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