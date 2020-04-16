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16 квітня • оновлено в 14:54
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США підловили Росію на підготовці ядерної зброї

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Російська Федерація могла проводити експерименти, пов'язані з ядерною зброєю.

Про це йдеться мова в щорічній доповіді Державного департаменту США, який передали в конгрес. Однак не затверджується, що такі досліди РФ проводила в 2019 році.

"США вважають, що Росія проводила експерименти, пов'язані з ядерною зброєю, які викликали вивільнення ядерної енергії. Можливо, Росія проводить випробування таким чином, що ядерна енергія вивільняється з вибухового контейнера, а це викликає стурбованість у зв'язку із зобов'язаннями Росії про повідомлення відповідно до договором", – йдеться в документі.

Випробування ядерної зброї

Випробування ядерної зброї

Американські дипломати додали, що Росія, можливо, не повністю дотримується зобов'язання повідомляти Вашингтон про ядерні експерименти відповідно до Договору між СРСР і США про обмеження підземних випробувань ядерної зброї від 1974 року.

Поки російська сторона поки не прокоментувала доповідь Держдепу.

Додамо, що Космічне командування Військово-повітряних сил США заявило, що Росія випробовувала противосупутникові ракети прямого перехоплення, яка може збивати супутники на низькій навколоземній орбіті.

"Випробування Росією DA-ASAT показує ще один приклад того, що загрози для космічних систем США і їх союзників реальні, серйозні і ростуть", – попередив глава Космічного командування ВПС Джон Реймонд.

Відзначається, що російські супутники наблизились до американського розвідувального супутника USA-245.

Як повідомляв OBOZREVATEL, однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ розповів, що Росія не почне ядерну війну, ні навіть великий локальний збройний конфлікт, тому що у країни немає на це можливостей.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
Держдеп США ядерна зброя
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Российскую помойку давно следует исключить из состава вменяемых стран. Лаптеносные балалайнены должны быть изолированы от цивилизованного мира. В резервацию без права выхода из этой резервации
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Odessa Max
Odessa Max
Возможно, точных данных нет, мы так думаем. Я правильно понимаю, это и есть доказательства?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ёмаё! И шо теперь делать?!
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