США перекинуть війська для боротьби з Росією: озвучено глобальний план

У США задумали глобально передислокувати війська, для того щоб більш ефективно протистояти Росії.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times. Автор посилається на обізнані з рішеннями Пентагону джерела.

Так зазначається, що міністр оборони Марк Еспер зважує пропозиції про значне скорочення – або навіть повне виведення – американських військ із Західної Африки як першого етапу перегляду глобального розгортання військ.

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"Ці думки є наслідком прагнення скоротити кількість місій, які ведуть боротьбу з віддаленими терористичними групами, і замість цього зосередитися на протистоянні так званим великим державам, таким як Росія і Китай", – сказано в статті.

Передбачається, що американці залишать свою велику базу в Нігері, а також можуть відкликати підтримку французьких військ, які борються з ісламістами в Нігері, Малі і Буркіна-Фасо.

За попередніми даними, рішення про виведення військ з Африки можуть озвучити вже в січні.

Міністр оборони також нібито розглядає значне скорочення військової присутності на Близькому Сході: виведення половини п'ятитисячного контингенту в Іраку і третини тринадцятитисячного контингенту в Афганістані.

У The New York Times при цьому звернули увагу на цікаву деталь: одним із важливих моментів передвиборної кампанії президента Дональда Трампа в 2016 році було "закінчення нескінченних воєн США". Однак схоже, що Пентагон не розглядає можливість зменшення кількості військ, а розмірковує над їх передислокацією.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі озвучили два сценарії зіткнення Росії з США. Перший має на увазі масовану атаку американців із використанням всіх можливих засобів, а також ядерної зброї.

Згідно з другим сценарієм, Росію помістять в економічну ізоляцію. Вона буде спрямована на зміну політичного керівництва країни.

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