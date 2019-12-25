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25 грудня • оновлено в 16:45
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США перекинуть війська для боротьби з Росією: озвучено глобальний план

10.1т
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У США задумали глобально передислокувати війська, для того щоб більш ефективно протистояти Росії.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times. Автор посилається на обізнані з рішеннями Пентагону джерела.

Так зазначається, що міністр оборони Марк Еспер зважує пропозиції про значне скорочення – або навіть повне виведення – американських військ із Західної Африки як першого етапу перегляду глобального розгортання військ.

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"Ці думки є наслідком прагнення скоротити кількість місій, які ведуть боротьбу з віддаленими терористичними групами, і замість цього зосередитися на протистоянні так званим великим державам, таким як Росія і Китай", – сказано в статті.

Передбачається, що американці залишать свою велику базу в Нігері, а також можуть відкликати підтримку французьких військ, які борються з ісламістами в Нігері, Малі і Буркіна-Фасо.

За попередніми даними, рішення про виведення військ з Африки можуть озвучити вже в січні.

Міністр оборони також нібито розглядає значне скорочення військової присутності на Близькому Сході: виведення половини п'ятитисячного контингенту в Іраку і третини тринадцятитисячного контингенту в Афганістані.

У The New York Times при цьому звернули увагу на цікаву деталь: одним із важливих моментів передвиборної кампанії президента Дональда Трампа в 2016 році було "закінчення нескінченних воєн США". Однак схоже, що Пентагон не розглядає можливість зменшення кількості військ, а розмірковує над їх передислокацією.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі озвучили два сценарії зіткнення Росії з США. Перший має на увазі масовану атаку американців із використанням всіх можливих засобів, а також ядерної зброї.

Згідно з другим сценарієм, Росію помістять в економічну ізоляцію. Вона буде спрямована на зміну політичного керівництва країни.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина ждет от Байдена секторальных санкций! агенту трампу конец. смерть окупантам
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А куда перебрасывать то собрались? В Россию? В Китай?
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Junio Van
Junio Van
Франко Иван, францюватое, ты кого насмешить тут хочешь..? ))
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Франко Иван
Франко Иван
Ще не вмерла, К лаптям поближе.... , чтоб балалайки от страха... гремели...!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А что, Россия уже так борется с США, что армию надо перебрасывать? В России армии же нет. Ее всю в степях херсонщины завалили, если верить д*билам с обоза. Или опять набрехали?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Великий Кормчий:"США поближе к Аляске дислАцируются - чуют [здесь нужна щапятая] шо там Путин может референдум провести!" Да, но не сразу. Те по-английски разговаривают, а россияне пока продолжают осваивать русский. :)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бухгалтер Борис:"Или опять набрехали?" Набрехали, Боря, набрехали. Есть в России армия. Могли бы и сами догадаться: а как по Вашему разгонять демонстрации в России и помогать бомбами сирийским детям? То-то.
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