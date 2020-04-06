США передбачили "другий Перл-Гарбор" через пандемію коронавірусу, у зв'язку з чим президент Дональд Трамп заявив, що в Нью-Йорк введуть війська.

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Про екстрені заходи він розповів під час брифінгу в Білому домі в суботу, 4 квітня, передає CNBC.

До міста планують спрямувати 1 тисячу військовослужбовців, оскільки в Нью-Йорку склалася одна з найважчих ситуацій із коронавірусною інфекцією. Трамп також анонсував надсилання апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) у місто і штат Нью-Йорк. Зараз на складах є 10 тисяч таких пристроїв, сказав Трамп.

Трамп вводить у Нью-Йорк війська через коронавірус

Президент також повідомив, що "тисячі й тисячі" військових також будуть відправлені на допомогу штатам США. За словами Трампа, до числа відряджених військовослужбовців увійдуть військові медики, медсестри та лікарі.

Інші учасники пресконференції підтримали президента та передбачили США "найважчий період, який можна порівняти з Перл-Гарбором".

За словами головного хірурга США Джерома Адамса, тиждень, на якому очікується пік спалаху захворюваності в країні, "стане нашим Перл-Гарбором". "Це буде наше 11 вересня. Найважчий момент для багатьох американців за все їхнє життя", – попередив він.

США передбачили "другий Перл-Гарбор" через коронавірус

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі також підтвердив, що американців чекає поганий тиждень, і їм потрібно "пристібнутися". "Багатьох це шокує, це, безумовно, дуже неприємне видовище", – додав він.

Фаучі додав, що поки спалах коронавірус SARS-CoV-2 не перебуває під контролем. "Це було б помилкове твердження. Але ми з усіх сил намагаємося взяти під контроль", – резюмував він.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/1hZPOGtyl9 - The White House (@WhiteHouse) April 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що найближчі тижні стануть найважчими для країни через стрімке поширення вірусу.

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