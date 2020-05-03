Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:02
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Дарина Дурова
Всі статті автора

США заявили, що коронавірус вийшов із китайської лабораторії в Ухані

161.6т
Читати матеріал російською

Вашингтон має достатню кількість доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).

Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC News заявив американський держсекретар Майкл Помпео. Він сказав, що Штати від початку пандемії говорили про причетність КНР, а тепер "це може бачити весь світ".

"Існують значні свідоцтва того, що цей вірус вийшов із тієї самої лабораторії в Ухані", – сказав Помпео.

Помпео заявив, що COVID-19 вийшов з лабораторії в Ухані

Помпео заявив, що COVID-19 вийшов з лабораторії в Ухані

Колаж

Багато експертів, як додав він, вважають, що новий коронавірус має штучне походження. Помпео підкреслив, що обізнаний з повідомленнями вчених, які на підставі аналізів ДНК говорять про природне походження COVID-19.

Держсекретар не відповів на запитання, чи було поширення коронавірусу навмисним або ж випадковим.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб отримати відповіді на всі ці питання. Ми намагаємося направити групу туди, ВООЗ намагається направити групу туди, і в інші лабораторії в Китаї, але китайська компартія продовжує блокувати доступ", – сказав він.

Як зазначив Помпео, влада КНР неодноразово "намагалася заглушити" відомості про COVID-19. Винні, підкреслив чиновник, повинні бути покарані. "І ми зробимо це в свій час", – додав він.

Майкл Помпео

Майкл Помпео

Pinterest

Чим займалася лабораторія в Ухані

З приводу походження нового коронавірусу немає єдиної думки ні в науковому співтоваристві, ні серед американських розвідувальних відомств.

Так, Розвідувальне управління міністерства оборони США в первісній версії доповіді повідомляло про швидше за все природний характер COVID-19. У другій версії від 27 березня вже вказана можливість випадкового витоку з лабораторії, що займається вивченням патогенів, пише Newsweek.

Завершується доповідь висновком про те, що справжня природа нового коронавірусу, ймовірно, ніколи не буде встановлена.

Проте є фактом те, що вірус SARS був предметом вивчення китайських вчених в Інституті вірусології в місті Ухань.

В Інституті вірусології в Ухані, як відомо з відкритих джерел, зберігається найбільша в світі колекція штамів коронавірусів від кажанів. До пандемії COVID-19 цей інститут вже п'ять років займався експериментами в області, яка називається gain of function (GOF): мутаціями вірусів із придбаннями ними нових властивостей.

Після того, як у 2002 році в китайській провінції Гуандун з'явився SARS, уряди Китаю та інших країн почали вкладати значні зусилля і кошти в вивчення невідомих патогенів.

Восени в Ухані з'явився новий вірус SARS-CoV-2. Спочатку китайська влада наполягала на тому, що він передається виключно через контакт із тваринами. Потім з'ясувалося, що багато хто з перших заражених не бував на тому самому ринку в Ухані, який неодноразово називався джерелом інфекції. Передача хвороби від людини до людини вже була відома, але Китай не поспішав про це повідомляти.

Лабораторія P4 Уханьского Інституту вірусології

Лабораторія P4 Уханьского Інституту вірусології

Hector Retamal

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Майк Помпео
Місце
США
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
27
21
Смішно
198
Цікаво
45
Сумно
21
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Arhangelski Juri
Arhangelski Juri
Не надоело ещё из пустого в порожнее переливать: «Для 37 человек диагноз оказался смертельным» . А по данным Госкомстата Украины : Від деяких інфекційних та паразитарних хвороб за 2018 р. загинуло - 9 тыс чел, т. е. за 3 мес= 2 тыс. Так о чём речь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . неспроста кЫтайци всем гуманитарку шлють
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
И одичалых с паРРаши там точно рога торчат! Без рюзге выpoдков не обошлось!
Показать комментарий полностью
Ответить
13
0
2 из 3 ответов | показать все
Букет Красивый
Букет Красивый
Махал Махалыч, пихалыч, ты снова обосрался?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Самопровозглашенный Филанафем, новое гoвно с росеи приплыло вонять. Мусор - ты паРРАшей ошибся, срань.
Показать комментарий полностью
Ответить
10
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги