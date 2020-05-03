Вашингтон має достатню кількість доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).

Про це в інтерв'ю американському телеканалу ABC News заявив американський держсекретар Майкл Помпео. Він сказав, що Штати від початку пандемії говорили про причетність КНР, а тепер "це може бачити весь світ".

"Існують значні свідоцтва того, що цей вірус вийшов із тієї самої лабораторії в Ухані", – сказав Помпео.

Помпео заявив, що COVID-19 вийшов з лабораторії в Ухані Колаж

Багато експертів, як додав він, вважають, що новий коронавірус має штучне походження. Помпео підкреслив, що обізнаний з повідомленнями вчених, які на підставі аналізів ДНК говорять про природне походження COVID-19.

Держсекретар не відповів на запитання, чи було поширення коронавірусу навмисним або ж випадковим.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб отримати відповіді на всі ці питання. Ми намагаємося направити групу туди, ВООЗ намагається направити групу туди, і в інші лабораторії в Китаї, але китайська компартія продовжує блокувати доступ", – сказав він.

Як зазначив Помпео, влада КНР неодноразово "намагалася заглушити" відомості про COVID-19. Винні, підкреслив чиновник, повинні бути покарані. "І ми зробимо це в свій час", – додав він.

Майкл Помпео Pinterest

Чим займалася лабораторія в Ухані

З приводу походження нового коронавірусу немає єдиної думки ні в науковому співтоваристві, ні серед американських розвідувальних відомств.

Так, Розвідувальне управління міністерства оборони США в первісній версії доповіді повідомляло про швидше за все природний характер COVID-19. У другій версії від 27 березня вже вказана можливість випадкового витоку з лабораторії, що займається вивченням патогенів, пише Newsweek.

Завершується доповідь висновком про те, що справжня природа нового коронавірусу, ймовірно, ніколи не буде встановлена.

Проте є фактом те, що вірус SARS був предметом вивчення китайських вчених в Інституті вірусології в місті Ухань.

В Інституті вірусології в Ухані, як відомо з відкритих джерел, зберігається найбільша в світі колекція штамів коронавірусів від кажанів. До пандемії COVID-19 цей інститут вже п'ять років займався експериментами в області, яка називається gain of function (GOF): мутаціями вірусів із придбаннями ними нових властивостей.

Після того, як у 2002 році в китайській провінції Гуандун з'явився SARS, уряди Китаю та інших країн почали вкладати значні зусилля і кошти в вивчення невідомих патогенів.

Восени в Ухані з'явився новий вірус SARS-CoV-2. Спочатку китайська влада наполягала на тому, що він передається виключно через контакт із тваринами. Потім з'ясувалося, що багато хто з перших заражених не бував на тому самому ринку в Ухані, який неодноразово називався джерелом інфекції. Передача хвороби від людини до людини вже була відома, але Китай не поспішав про це повідомляти.

Лабораторія P4 Уханьского Інституту вірусології Hector Retamal

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