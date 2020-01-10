США не знали, коли нападе Сулеймані: з'явилися резонансні дані

У американських спецслужб не було інформації, де і коли саме убитий іранський генерал Касем Сулеймані планував можливі напади проти США.
У цьому зізнався держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Немає жодних сумнівів, що насувалася ціла серія атак, яку планував Сулеймані. Ми не знаємо точно коли і не знаємо точно де. Але це було реально", – підкреслив Помпео.
США не знали, коли нападе Сулеймані
Він додав, що президент США Дональд Трамп ухвалив "правильне рішення".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації Сулеймані в багдадському аеропорту.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро осіб з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані, ймовірно, була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був в Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
У мережі спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Трампу.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каан главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував Сулеймані.
У Багдаді (Ірак) 4 січня відбулося прощання з генералом Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР). А 5 січня тіло Сулеймані доставили до Ірану.
Виявилося, що Трамп віддав наказ про вбивство іранського генерала всупереч спірним даними розвідки. Також президент США заявив, що Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей".
За даними ЗМІ, Помпео кілька місяців умовляв Трампа ліквідувати Сулеймані.
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