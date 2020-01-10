США не знали, коли нападе Сулеймані: з'явилися резонансні дані

У американських спецслужб не було інформації, де і коли саме убитий іранський генерал Касем Сулеймані планував можливі напади проти США.

У цьому зізнався держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Немає жодних сумнівів, що насувалася ціла серія атак, яку планував Сулеймані. Ми не знаємо точно коли і не знаємо точно де. Але це було реально", – підкреслив Помпео.

США не знали, коли нападе Сулеймані

Він додав, що президент США Дональд Трамп ухвалив "правильне рішення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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