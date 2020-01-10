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10 січня • оновлено в 09:01
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США не знали, коли нападе Сулеймані: з'явилися резонансні дані

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У американських спецслужб не було інформації, де і коли саме убитий іранський генерал Касем Сулеймані планував можливі напади проти США.

У цьому зізнався держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Немає жодних сумнівів, що насувалася ціла серія атак, яку планував Сулеймані. Ми не знаємо точно коли і не знаємо точно де. Але це було реально", – підкреслив Помпео.

США не знали, коли нападе Сулеймані

США не знали, коли нападе Сулеймані

Він додав, що президент США Дональд Трамп ухвалив "правильне рішення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Майк Помпео Касем Сулеймані
Місце
США
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Кто бы сомневался
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Как красиво выкручиваются! И про самолет тоже "авторитетно".
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