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США ліквідували одного з найнебезпечніших терористів у світі

3.2тЧитати матеріал російською

США ліквідували терориста екстремістської мережі "Аль-Каїда" Джамаля аль-Бадауі, який організував напад на есмінець ВМС США USS Cole в 2000 році.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter. За його словами, боротьба Штатів з "Аль-Каїдою" триває.

"Наші чудові військовослужбовці відновили справедливість по відношенню до героїв, які загинули і були поранені в боягузливій атаці на есмінець Cole. Ми тільки що ліквідували лідера цієї атаки Джамаля аль-Бадауі. Наша робота проти "Аль-Каїди" триває. Ми ніколи не припинимо боротьбу проти радикального ісламістського тероризму", - написав Трамп.

Новини
В Ємені вбито лідера Аль-Каїди
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики терористичного угрупування "Аль-Каїда" почали освоювати технічні засоби, які дозволяють збивати пасажирські літаки в Європі.

У січні минулого року в Тунісі був убитий головний помічник лідера "Аль-Каїди" алжирець Білель Кобі.

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Crimea Yalta
Crimea Yalta
правильно будет сказать, что Jamal al-Badawi сам себя ликвидировал, ибо его применение силы не основывалось на добре
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Горняк Юрий
Горняк Юрий
Я ДУМАЛ ПОРОХА ГРОХНУЛИ.
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Гомняк Юрий, а разве кателок с говном может думать.
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Satin Rik
Satin Rik
Горняк Юрий, а я думав - ліліПукина
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