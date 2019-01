США ліквідували одного з найнебезпечніших терористів у світі

США ліквідували терориста екстремістської мережі "Аль-Каїда" Джамаля аль-Бадауі, який організував напад на есмінець ВМС США USS Cole в 2000 році.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter. За його словами, боротьба Штатів з "Аль-Каїдою" триває.

"Наші чудові військовослужбовці відновили справедливість по відношенню до героїв, які загинули і були поранені в боягузливій атаці на есмінець Cole. Ми тільки що ліквідували лідера цієї атаки Джамаля аль-Бадауі. Наша робота проти "Аль-Каїди" триває. Ми ніколи не припинимо боротьбу проти радикального ісламістського тероризму", - написав Трамп.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!