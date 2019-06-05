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США і Росія зіткнуться у бою? Названу потенційне місце початку війни

2.1тЧитати матеріал російською

Точкою збройного зіткнення між США і Росія, швидше за все, стане не Сирія, а Україна.

Таку думку висловив почесний професор Колумбійського університету Роберт Легвольд на полях конференції Люксембурзького форуму щодо запобігання ядерній катастрофі, передає "РИА Новости".

На його думку, початок агресії Кремля в Україні в 2014 році став стартом епохи нової холодної війни.

Він підкреслив, що новий конфлікт помітно відрізняється від попереднього варіанту, так як раніше економічні зв'язки існували, незважаючи на політичну та військову напруженість, а зараз сторони використовують економічні важелі тиску.

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Війна між США і Росією

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Легвольд допустив, що ескалація конфлікту нібито може статися на кордонах з Україною або в одному з інших регіонів між Росією і НАТО. Крім того, він вважає, що це не пов'язано з підозрами США, що Росія може відібрати території у Естонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міжнародний інститут стратегічних досліджень США спрогнозував, що в разі, якщо США вийдуть з НАТО, а Росія окупує Литву і польську територію поблизу Калінінграда, Альянс не зможе протистояти їй і програє.

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Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Місце
Росія
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