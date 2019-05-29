ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

США готові дати Україні летальну зброю: Волкер зробив гучну заяву

607Читати матеріал російською

США готові дати Україні летальну зброю для самозахисту як у межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самої України.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Радіо Свобода". "Україна, як і будь-яка інша країна у світі, має право на самозахист. Це право записане в статуті ООН. З якоїсь причини попередня адміністрація прийняла рішення не допомагати Україні збільшити її можливості самозахисту, щонайменше в питанні оборонної летального зброї. Це обмеження було знято. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як і з іншими країнами у світі, допомагаючи їм задовольнити свої законні потреби в захисті", – підкреслив він.

За його словами, в умовах, коли "Україна піддається щоденним нападам, це особливо важливо".

Новини
Волкер висловився про поради Зеленському: в чому справа

Зброя для України

Зброя для України

"Укрінформ"

"Україні життєво необхідно посилити обороноздатність, щоб не допустити подальшої втрати територій, щоб утримати лінію зіткнення і, сподіваємося, створити умови для того, щоб провести мирні переговори", – пояснив Волкер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в який закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік. Загальна сума допомоги Україні становить 445,7 млн доларів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Військова допомога Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Військова допомога УкраїніФінансова допомога Україні
Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ради бога))))Это только ускорит вхождение ДНР и ЛНР в состав России)))))))))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки