США готові дати Україні летальну зброю: Волкер зробив гучну заяву

США готові дати Україні летальну зброю для самозахисту як у межах прийнятого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самої України.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Радіо Свобода". "Україна, як і будь-яка інша країна у світі, має право на самозахист. Це право записане в статуті ООН. З якоїсь причини попередня адміністрація прийняла рішення не допомагати Україні збільшити її можливості самозахисту, щонайменше в питанні оборонної летального зброї. Це обмеження було знято. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як і з іншими країнами у світі, допомагаючи їм задовольнити свої законні потреби в захисті", – підкреслив він.

За його словами, в умовах, коли "Україна піддається щоденним нападам, це особливо важливо".

Зброя для України "Укрінформ"

"Україні життєво необхідно посилити обороноздатність, щоб не допустити подальшої втрати територій, щоб утримати лінію зіткнення і, сподіваємося, створити умови для того, щоб провести мирні переговори", – пояснив Волкер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в який закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік. Загальна сума допомоги Україні становить 445,7 млн доларів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram