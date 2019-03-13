США чотири рази вдарили Путіна: у чому суть антикремлівських актів

Палата представників конгресу США 12 березня прийняла чотири резолюції, які засуджують політику Кремля.

Першою стала резолюція, що закликає притягнути до відповідальності винних у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова і провести справедливий розгляд цієї справи, передає ВВС.

Другий документ – "Закон про невизнання анексії Криму" – забороняє державним органам США робити які-небудь дії або надавати будь-яку допомогу, що мають на увазі визнання суверенітету Росії над Кримом.

Третій прийнятий палатою законопроект – "Про транспарентність щодо Володимира Путіна". Його підготували члени конгресу Еліс Стефаник і Вальдес Демінгс. Вони називали ці заходи можливістю дати відповідь на втручання Москви у вибори в США.

Четвертий антикремлівський акт представив демократ Раджа Крішнамурті. Документ вимагає від Національної розвідки США підготувати три доповіді, в яких буде міститися оцінка намірів політичного керівництва Росії.

Непрозорий натяк про Нємцова

Конгресмени США поклали на режим Путіна відповідальність за смерть Нємцова.

"Палата представників засуджує Володимира Путіна і його режим за переслідування своїх політичних супротивників і приховування вбивць Бориса Нємцова, який працював на благо демократії та прав людини в Росії", – йдеться у відповідній резолюції.

Держсекретар і глава мінфіну США, відзначається в документі, повинні визначити коло людей, причетних до злочину, і внести їх у "список Магнітського", заморозивши їх активи у США і закривши їм в'їзд у країну.

Також держдепартамент і мінфін, згідно з резолюцією, повинні перевірити, які заходи вжила російська влада для розслідування злочину і притягнення винних до відповідальності.

Також документ настійно закликає держсекретаря США розслідувати міжнародну ділову активність глави Чечні Рамзана Кадирова і людей, яких він контролює.

Крим – це Україна. Крапка

Документ підтримали 427 конгресменів, а проти виступив лише один. До цього законопроект був схвалений Комітетом палати представників Конгресу США у закордонних справах, тепер же він повинен відправитися на підписання президенту Дональда Трампа.

Відповідно до "Закону про невизнання анексії Криму", всім державним структурам заборонено будь-які дії, які можуть спричинити за собою визнання де-юре або де-факто півострова російським.

Політика США повинна будуватися таким чином, щоб "не визнавати претензії Російської Федерації на суверенітет над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами".

Путін під мікроскопом Трампа

Згідно з третім прийнятим документом, американська розвідка зможе збирати дані про активи Володимира Путіна і його наближених. Члени палати запропонували зобов'язати Національну розвідку США спільно з держсекретарем і міністром фінансів підготувати доповідь про фінансовий стан російського президента.

Підсумок своєї роботи вони повинні подати протягом 180 днів. Документ повинен включати дані про активи Путіна, у тому числі про компанії, які він може використовувати, щоб приховати свої активи.

Чи такий страшний звір або Чому Путіна варто боятися

Четвертий документ вимагає від Національної розвідки США підготувати три доповіді, в яких буде міститися оцінка намірів політичного керівництва Росії.

Документи повинні оцінити можливі загрози з боку Росії для США і союзників по НАТО.

Передбачається, що розвідка повинна вивчити, яким чином Москва може створювати приводи для розбіжностей між Штатами і їх союзниками. Термін на надання звітів – 90 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США продовжують тиск на Росію. Зокрема, конгрес опублікував проект закону, покликаний істотно підкосити російську економіку. Багато експертів вже називають його "пекельним", адже він може торкнутися основних сировинних галузей РФ — нафти і газу, а також безпосередньо президента Володимира Путіна.

Відзначається, що американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні і засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього у Білого дому в разі необхідності з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

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