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24 листопада • оновлено в 11:28
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"США будуть тиснути на Росію": у Міноборони відзвітували про успішні переговори

2.1т
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Сенатори США надалі продовжать підтримувати Україну у протистоянні гібридним загрозам з боку РФ.

Як передає прес-служба Міноборони України, така заява пролунала під час зустрічі глави відомства Андрія Загороднюка з американськими сенаторами Тімом Кейном і Ангус Кінгом.

Так, вони обговорили подальший санкційний тиск на країну-агресора, зокрема, за будівництво "Північного потоку-2".

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Зустріч Загороднюка із сенаторами США

Зустріч Загороднюка із сенаторами США

Прес-служба Міноборони

Загороднюк ознайомив сенаторів із поточною ситуацією у вітчизняному оборонному відомстві та планом його реформування.

У свою чергу сенатори запевнили у цілковитій підтримці Сенатом ініціатив української сторони і продовженні "плідної взаємовигідної співпраці".

Зустріч Загороднюка із сенаторами США

Зустріч Загороднюка із сенаторами США

Прес-служба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник державного секретаря США Джон Салліван заявив, що поліпшення взаємин США і Росії можливе виключно при виконанні мінських угод з боку Москви.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза Війна на Донбасі Санкції проти Росії
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования."-------- А разве это не измена?????)))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Америка и так будет давить на Россию, как на сильного конкурента, при чем тут ваше минобороны?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А денюх не обещали? Пичалька, однако...
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