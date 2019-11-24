"США будуть тиснути на Росію": у Міноборони відзвітували про успішні переговори

Сенатори США надалі продовжать підтримувати Україну у протистоянні гібридним загрозам з боку РФ.
Як передає прес-служба Міноборони України, така заява пролунала під час зустрічі глави відомства Андрія Загороднюка з американськими сенаторами Тімом Кейном і Ангус Кінгом.
Так, вони обговорили подальший санкційний тиск на країну-агресора, зокрема, за будівництво "Північного потоку-2".
Зустріч Загороднюка із сенаторами США
Прес-служба Міноборони
Загороднюк ознайомив сенаторів із поточною ситуацією у вітчизняному оборонному відомстві та планом його реформування.
У свою чергу сенатори запевнили у цілковитій підтримці Сенатом ініціатив української сторони і продовженні "плідної взаємовигідної співпраці".
Зустріч Загороднюка із сенаторами США
Прес-служба Міноборони
Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник державного секретаря США Джон Салліван заявив, що поліпшення взаємин США і Росії можливе виключно при виконанні мінських угод з боку Москви.
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