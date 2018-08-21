МОСКВА. Везде менты, всюду милицейские автомобили да пешие патрули, в метро с собаками стоят на пассажиров глядят, автостанция колючей проволокой обмотана (пункт особой опасности) школы забаррикадированы, никого кроме учеников не пускают, даже родителей, к медикам не попасть, хотя вход свободный, но приём медиками затруднён - не лечат, всюду рамки металлоискателей, часто не работающие, но стоят, постоянно уничтожают свежевыложенный асфальт и свежевыложенную плитку, и свежевыложенные бордюры, заменяют на ямы, через несколько месяцев снова делают свежевыложенные, но другого цвета, снесли почти все уличные заведения питания и потребления, люди напуганные, стонут от количества справок, которые надо собрать для каждой надобности, за стеной орёт герой донбасса, привычно буянит по ночам, жена и дети его орут, участковые не едут т.к. отсутствуют, наряд не едет, т.к. не хочет, 02 не работает, все менты дежурят на улицах, ждут отрядов Навального, Родина в опасности, фставай страна Огромная!

КИЕВ. Ментов нет, преступности нет, все спокойные и расслабленные, никто не ругается, все вежливые, доброжелательные, на ноги не наступают, рамок металлоискателей нет даже в аэропорту Жуляны. Госсфера совковая, но в целом доброжелательная, люди честные, приятные, иногда по-советски деревянные (туповатые), но без истовой ненависти в сердце, а по глупости. Круглосуточно безопасно, можно везде ходить в любом ритме и в любой форме, как только образуется любой коллектив, хоть в микроавтобусе, начинается взаимное уважение, не принято друг другу хамить. И повторяю: никакой милиции-полиции нет вообще! За 2,5 месяца видел 1 раз патруль в Голосеевском парке, милейшие добрейшие юноша с девушкой в новой форме на новой машине, улыбались. Повторяю третий раз: милиции нет, преступности нет, злых людей нет. Тихо, тепло, расслабленно, мирно, покойно, дивно.

Тока 1 вопрос.

Только факты, плиз.

Какая страна встала с колен и когда.

Мне нужна точная дата.

Какого числа в котором часу дня таковое прислучайнилось.