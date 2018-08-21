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Сергій Логінов
Сергій Логінов
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Сравнение Москвы и Киева: кто встал с колен

5.5тЧитати новину російською

МОСКВА. Везде менты, всюду милицейские автомобили да пешие патрули, в метро с собаками стоят на пассажиров глядят, автостанция колючей проволокой обмотана (пункт особой опасности) школы забаррикадированы, никого кроме учеников не пускают, даже родителей, к медикам не попасть, хотя вход свободный, но приём медиками затруднён - не лечат, всюду рамки металлоискателей, часто не работающие, но стоят, постоянно уничтожают свежевыложенный асфальт и свежевыложенную плитку, и свежевыложенные бордюры, заменяют на ямы, через несколько месяцев снова делают свежевыложенные, но другого цвета, снесли почти все уличные заведения питания и потребления, люди напуганные, стонут от количества справок, которые надо собрать для каждой надобности, за стеной орёт герой донбасса, привычно буянит по ночам, жена и дети его орут, участковые не едут т.к. отсутствуют, наряд не едет, т.к. не хочет, 02 не работает, все менты дежурят на улицах, ждут отрядов Навального, Родина в опасности, фставай страна Огромная!

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КИЕВ. Ментов нет, преступности нет, все спокойные и расслабленные, никто не ругается, все вежливые, доброжелательные, на ноги не наступают, рамок металлоискателей нет даже в аэропорту Жуляны. Госсфера совковая, но в целом доброжелательная, люди честные, приятные, иногда по-советски деревянные (туповатые), но без истовой ненависти в сердце, а по глупости. Круглосуточно безопасно, можно везде ходить в любом ритме и в любой форме, как только образуется любой коллектив, хоть в микроавтобусе, начинается взаимное уважение, не принято друг другу хамить. И повторяю: никакой милиции-полиции нет вообще! За 2,5 месяца видел 1 раз патруль в Голосеевском парке, милейшие добрейшие юноша с девушкой в новой форме на новой машине, улыбались. Повторяю третий раз: милиции нет, преступности нет, злых людей нет. Тихо, тепло, расслабленно, мирно, покойно, дивно.

Тока 1 вопрос.

Только факты, плиз.

Какая страна встала с колен и когда.

Мне нужна точная дата.

Какого числа в котором часу дня таковое прислучайнилось.

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Автор
Сергій ЛогіновСергій Логінов
Місце
Україна
Джерело
Джерело:ЖЖ Сергея Логинова
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Ppv Vladimir
Ppv Vladimir
Россия окружена нациками .чурками узкоглазими.пиндосами со всех сторон.Украина только чуток граничит с депилами с одной стороны.Разница не требует разьяснений)
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Simoroz Oleg
Simoroz Oleg
Русский народ ,ты должен стоять на коленях и каяться за вероломную войну своих политиков, за слезы матерей Украины, Если ты действительно Русский
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Исаев Денис
Исаев Денис
Я думаю этот черт в Москве лет 15 не был. Астролог из него некудышний, все его предсказания сбываются с точностью до наоборот, вот его предсказания: https://www.obozrevatel.com/blogs/79845-rossiyu-osenyu-zhdet-bolshaya-inflyatsiya.htm https://www.obozrevatel.com/blogs/56247-ukraina-v-2017-godu--astropoliticheskij-prognoz.htm
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