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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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Спорт вне политики, говорите?

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Сегодня вечером, в последний день священного для всех мусульман месяца Рамадан и в первый день чемпионата войны по футболу в РФ, сборная ТОРФ (Террористическая организация "Российская Федерация") будет играть со сборной Саудовской Аравии — страны, которая является хранительницей истории Ислама и большинства исламских святынь. За 4 с лишним года со дня аннексии Крыма ТОРФ захватила и удерживает в заложниках более 70 политзаключённых — граждан Украины. Большинство из них — мусульмане, поскольку крымские татары, это понятно.

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И участие "главной" мусульманской страны в этом "празднике спорта" — лучшая иллюстрация к понятию "исламская солидарность". А участие всех остальных стран — к понятию "солидарность" вообще. Спорт вне политики, говорите? Расскажите это тем, кто уже стал жертвой ТОРФ, их родным и близким; тем, для кого совместные праздники стран всего мира с их палачами, — настоящая, реальнейшая политика, самая грязная и бесчеловечная.

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Политика разрешать людоедам казнить, пожирать людей на свой вкус. Политика обниматься с палачами и забывать их жертв. Не считаю людей, которые живут по таким "понятиям", ни мусульманами, ни христианами, ни достойными людьми вообще. Не жалуйтесь, равнодушные, когда до вас у палача дойдёт очередь. А до многих она дойдёт.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Айдера Муждабаева
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