"Сподіваюся, буде мир": ще один друг України привітав Путіна

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд також привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах президента Росії.

Про це йдеться в поширеному листі генерального секретаря.

"Вітаю з вашим переобранням 18 березня 2018 року на пост президента Російської Федерації. Ми в Раді Європи сподіваємося, що ваш новий президентський термін буде періодом миру і процвітання для російського народу", - сказано в ньому.

Ягланд висловив надію на те, що Росія буде активно брати участь у всій роботі Ради Європи, "підтримуючи наші загальні стандарти прав людини, демократії та верховенства закону".

Як повідомляв "Обозреватель", Путіна також привітали з перемогою канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.