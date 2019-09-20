"Співає, як ангел": хлопчик-аутист підірвав мережу

Дев'ятирічний Джастін Кілі-Мей з Дубліна (Ірландія) став інтернет-сенсацією після того, як його мати Андреа таємно записала на відео його спів, а дядько виклав ролик в мережі.

Про це повідомляє Daily Mail. На ньому хлопчик виконує знамениту пісню Hallelujah (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Користувачі інтернету назвали виконання "ідеальним". "Він співає, як ангел", "Майбутня зірка", "Ангельський голос" – писали в коментарях.

Джастін Кілі-Мей з Дубліна Daily Mail

У три роки у Джастіна виявили аутизм. Крім того, він боявся гучних звуків, від яких у нього починалася істерика, тому батьки завжди намагалися захищати його від музики і навіть не водили на дитячі дні народження. Мати і батько були вражені, випадково почувши, як співає їх син, який думав, що його ніхто не бачить і попутно займався іншими справами.

Як писав OBOZREVATEL, співачка Ulia Lord, яка готує альбом в стилі сінті-поп, представила нову пісню "Вільні". Вона презентувала її через кілька місяців після виходу в світ попереднього треку "Біле Чорне".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!