Вбивав опонентів Лукашенка: колишній спецназівець Білорусі зробив гучне зізнання

Колишній боєць спецназу Міністерства внутрішніх справ Білорусі 41-річний Юрій Гаравський зізнався, що брав участь у викраденнях і вбивствах опонентів президента Олександра Лукашенка.

Відповідне відеоінтерв'ю опублікувало Deutsche Welle (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Гаравський повідомив, що в 1999-2003 роках був бійцем СОБРу – спеціального загону швидкого реагування внутрішніх військ МВС Білорусі. За словами чоловіка, за наказом зверху разом із товаришами по службі він викрав і вбив ексміністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, ексглаву Центрвиборчкому Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував білоруську опозицію.

Колишній спецназівець зізнався у вбивствах опонентів Лукашенка Скріншот з відео

Примітно, що всі три злочини так і не були розслідувані в Білорусі. Гаравський же запевнив, що може показати місця поховання опонентів Лукашенка на карті. Крім того, наголошується, що чоловік показав документи, що підтверджують його слова.

За словами Гаравського, всі доручення їх група отримувала від командира Дмитра Павловського. Саме він і виконував основну частину злочинів.

Відзначається, що в цілях безпеки в жовтні 2018 року Гаравський переїхав в одну з німецькомовних країн Європи, яку не називають. Однак він наполіг на тому, щоб згадане інтерв'ю вийшло під його ім'ям.

Юрій Захаренко Скріншот з відео

Віктор Гончар belaruspartisan.by

Анатолій Красовський вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший президент Білорусі Станіслав Шушкевич накинувся зі звинуваченнями на Лукашенка через зближення влади з Росією.

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