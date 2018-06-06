По телеку показывают, как в Вене Путина подтянулось встречать русское ватище. Чуть ли не колонки врубили на всю Австрию: "Россия великая наша держава!!" Стоят, укутанные флагами, плакатами, портретами вождя.
- Спасибо за Крым, Владимир Владимирович!! - кричит дура-баба корреспонденту Вестей Павлу Зарубину, наверняка пробуждая в последнем манию величия.
Это эмигрантское ватище - это самое ненавистное, что могла создать природа. Это она сидит в Австрии, и радуется, что теперь у нее есть Крым. Который ей на х*ен сдался. В который она не поедет никогда в своей ватной жизни, потому что у нее под боком Италия с Адриатикой, но этой ватище, ей наверное приятно, что к ней когда-то относились снисходительно, а теперь немножко побаиваются. И эту радость, что вата в Австрии стала весить больше, ей принес Путин. И Крым. И пусть этот вес с отрицательным знаком. Но он увеличился!!
Он в математическом смысле уменьшился, а в ватном смысле чем больше циферка, тем больше вес! Боятся - значит уважают!! "Россия великая наша держава!" - врубаем колонки на всю Австрию! Мы тут власть!! Мы с нашим Путиным у них тут власть!! Оооо, эти волшебные мгновения официального визита, которые палату номер шесть на пять минут выводят на прогулку.
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