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28 березня • оновлено в 02:03
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Сотні іранців померли від метанолу, прийнявши його за ліки від коронавірусу

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В Ірані 480 осіб померли і понад 2,8 тисячі завдали шкоди здоров'ю, вживши метанол в якості "ліків" від коронавірусу.

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Про це заявив іранський лікар, який допомагає Міністерству охорони здоров'я, пише The Independent.

Повірили у фейк: сотні іранців померли, випивши "ліки" від коронавірусу

aa.com.tr

"В інших країнах існує тільки одна проблема - нова пандемія коронавірусу. Але ми боремося тут на двох фронтах", – сказав доктор Хоссейн Хасанян, радник Міністерства охорони здоров'я Ірану.

Серед постраждалих також п'ятирічна дитина, якій метанол дали батьки.

Зазначається, що мешканці країни повірили у фейки про те, що метанол нібито допомагає в боротьбі з коронавірусом або запобігає зараженню.

У соцмережах іранці стали поширювати історію британського таблоїду, як один шкільний учитель та інші змогли вилікуватися від коронавірусу за допомогою меду і віскі.

У поєднанні з повідомленнями про необхідність використання дезінфікуючих засобів для рук на спирті частина іранців порахувала, що алкоголь, якщо прийняти його всередину, також вб'є вірус в організмі. На тлі попиту на алкоголь місцеві "самогонники" продають украй токсичний метанол.

За останніми даними в Ірані на коронавірус захворіло 32 332 осіб, з яких вилікувалися 11 133. Померли 2 378.

Повірили у фейк: сотні іранців померли, випивши "ліки" від коронавірусу

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран замовив український противірусний препарат для лікування коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Іран
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