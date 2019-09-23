Смертоносний ураган накрив Японію: десятки постраждалих

Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася півднем і південним заходом країни, основний удар отримали острови Окінава й Кюсю.
Про це повідомив телеканал NHK. Постраждали щонайменше 30 осіб (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
На південно-західному острові Кюсю без електропостачання залишилися понад 52 тисячі будинків, а в префектурі Ямагуті – 9 тисяч.
За прогнозами синоптиків у ніч на вівторок тайфун може досягти північний острів Хоккайдо.
Тайфун "Тапа" в Японії
today.tj
Незважаючи на це, тайфун поступово втрачає силу. Зараз тиск у його центрі становить 990 гектопаскалей, швидкість до 30 метрів за секунду, під час поривів – до 40.
Були скасовані понад 500 внутрішніх авіарейсів.
Тайфун "Тапа" в Японії
Тайфун "Тапа" в Японії
Тайфун "Тапа" в Японії
Тайфун "Тапа" в Японії
Тайфун "Тапа" в Японії
Тайфун "Тапа" в Японії
Тайфун "Тапа" в Японії
Тайфун "Тапа" в Японії
Тайфун "Тапа" в Японії
Як писав OBOZREVATEL, тайфун "Лінглінг" накрив китайський острів Хайнань, який досить популярний серед туристів. У результаті буйства стихії зупинилися поїзди, декілька населених пунктів були завалені.
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