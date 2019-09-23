Смертоносний ураган накрив Японію: десятки постраждалих

Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася півднем і південним заходом країни, основний удар отримали острови Окінава й Кюсю.

Про це повідомив телеканал NHK. Постраждали щонайменше 30 осіб (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На південно-західному острові Кюсю без електропостачання залишилися понад 52 тисячі будинків, а в префектурі Ямагуті – 9 тисяч.

За прогнозами синоптиків у ніч на вівторок тайфун може досягти північний острів Хоккайдо.

Тайфун "Тапа" в Японії today.tj

Незважаючи на це, тайфун поступово втрачає силу. Зараз тиск у його центрі становить 990 гектопаскалей, швидкість до 30 метрів за секунду, під час поривів – до 40.

Були скасовані понад 500 внутрішніх авіарейсів.

Тайфун "Тапа" в Японії

Тайфун "Тапа" в Японії

Тайфун "Тапа" в Японії

Тайфун "Тапа" в Японії

Тайфун "Тапа" в Японії

Тайфун "Тапа" в Японії

Тайфун "Тапа" в Японії

Тайфун "Тапа" в Японії

Тайфун "Тапа" в Японії

Як писав OBOZREVATEL, тайфун "Лінглінг" накрив китайський острів Хайнань, який досить популярний серед туристів. У результаті буйства стихії зупинилися поїзди, декілька населених пунктів були завалені.

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