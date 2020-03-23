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23 березня • оновлено в 21:15
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Смертність від коронавірусу в Італії пішла на спад: з'явилася обнадійлива статистика

9.3т
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За понеділок, 23 березня, в Італії від коронавірусу загинуло 602 особи. Разом з тим, в країні другий день поспіль спостерігається тенденція до зниження смертності від хвороби.

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Про це заявив голова Агентства цивільного захисту Анджело Бореллі, передає Reuters. В цілому кількість загиблих від інфекції в Італії досягла 6 078 осіб.

Бореллі нагадав, що 22 березня в країні від коронавірусу померла 651 особа, 21 березня – 793, а 20 березня – 627.

Італія

Італія

ВВС

Що стосується заражених осіб, то їх кількість зараз становить 63 927. При цьому число видужалих зросло до 7 432 пацієнтів. Днем раніше їх було 7024.

Відзначимо, що найбільш постраждалим від пандемії регіоном досі є Ломбардія. Тут в цілому загинуло 3 776 осіб, а інфікована 28 761 особа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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семенов Александр
семенов Александр
Не успели российские ВКС прислать 14-й самолет, а уже результат .
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