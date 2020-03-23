Смертність від коронавірусу в Італії пішла на спад: з'явилася обнадійлива статистика

За понеділок, 23 березня, в Італії від коронавірусу загинуло 602 особи. Разом з тим, в країні другий день поспіль спостерігається тенденція до зниження смертності від хвороби.

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Про це заявив голова Агентства цивільного захисту Анджело Бореллі, передає Reuters. В цілому кількість загиблих від інфекції в Італії досягла 6 078 осіб.

Бореллі нагадав, що 22 березня в країні від коронавірусу померла 651 особа, 21 березня – 793, а 20 березня – 627.

Італія ВВС

Що стосується заражених осіб, то їх кількість зараз становить 63 927. При цьому число видужалих зросло до 7 432 пацієнтів. Днем раніше їх було 7024.

Відзначимо, що найбільш постраждалим від пандемії регіоном досі є Ломбардія. Тут в цілому загинуло 3 776 осіб, а інфікована 28 761 особа.

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в ООН заявили, що в Італії 20% медичного персоналу захворіли на коронавірус COVID-19.

Уряд країни запровадив жорсткі карантинні заходи, а дрібні чиновники, бачачи, що люди їх не дотримуються, пішли навіть на погрози. Так, мери міст почали гнівно звертатися до городян, лякаючи вогнеметами і трунами.

Причиною високої смертності через коронавірус в Італії, крім демографічних особливостей країни, назвали недосконалу систему тестування.

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