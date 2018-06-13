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"Смерті подібно": в США заявили, що Путін втратив контроль

1.1тЧитать новость на русском

Президент Росії Володимир Путін сподівався, що анексія Криму забудеться Заходом, проте з часом він втратив контроль над ситуацією.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив американський політолог Пітер Залмаєв. За його словами, протистояння на Донбасі досягло занадто серйозних масштабів.

"Путін і компанія сподівалися, що санкції забудуться, Крим залишиться спірною територією, ну а з часом все стане на свої місця. Але почався ланцюжок подій, які просто вийшли з-під контролю навіть "всевидючого" Кремля. Зараз протистояння на Донбасі досягло занадто серйозних масштабів, коли ми говоримо про 12 тисяч (за мінімальними підрахунками) жертв і мільярдів доларів, які будуть потрібні на відновлення регіону", - пояснив Залмаєв.

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Він підкреслив, що Донбас для Путіна - подібно валізі, який шкода кинути і важко нести.

"Адже відіграти або відмотати ситуацію з Кримом і Донбасом Путіну, що поставив весь свій політичних капітал на кін ідеї "Росія встає з колін і своїх не здає", смерті подібно", - підсумував американський експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія підготувала новий полк для війни на Донбасі.

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Темы
ЕксклюзивВійна на Донбасі
Персона
Володимир Путін
Место
Росія
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