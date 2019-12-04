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4 грудня • оновлено в 21:48
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"Смерть мозку": саміт НАТО в Лондоні струсонули гучні скандали

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Саміт на честь 70-річчя НАТО в Лондоні пройшов зовсім не в святковій атмосфері через низку гучних скандалів.

Про конфлікти в НАТО розповіла генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони України (НАКО) Олена Трегуб під час прямого включення з Лондона на ObozTV. Ювілейний саміт вона назвала "не безхмарним".

За словами Трегуб, багато лідерів країн Альянсу обурені висловлюванням президента Франції Еммануеля Макрона про "смерть мозку" НАТО.

"Ердоган (президент Туреччини. – Ред.) запропонував Макрону перевірити, чи немає у нього самого "смерті мозку", – нагадала вона.

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Втім, сам Реджеп Тайіп Ердоган теж викликав безліч нарікань у свій бік.

"Позиція Туреччини досить деструктивна для Альянсу. По-перше, Туреччина закупила установку для ППО від Росії, що порушує стандарти НАТО. По-друге, Туреччина каже, що вона не підтримуватиме план оборони НАТО в Прибалтиці, якщо НАТО не підтримає її в Сирії. Багато країн НАТО обурені поведінкою Ердогана", – розповіла Трегуб.

Вона уточнила, що виключати Туреччину з Альянсу ніхто не збирається.

"Туреччина – важливий стратегічний партнер. Тим більше, що одним із основних завдань НАТО є боротьба з тероризмом. А Туреччина головний гравець у цьому регіоні", – пояснила експертка.

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У центрі скандалу опинився і президент США Дональд Трамп, який назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "лукавою людиною".

"У цілому це святкування не є безхмарним, м'яко кажучи. Всі кажуть про те, що Альянс потрібно далі реформувати. Знову постало питання про 2%. Одне із зобов'язань країн НАТО – щоб не менше 2% від ВВП йшло на міністерство оборони цих країн. Сьогодні якраз звучали докори Канаді, що вона не дає цих 2%. Триває дискусія, хто буде платити за НАТО", – зазначила Трегуб.

На думку представниці НАКО, на цьому тлі заяви глави МЗС України Вадима Пристайка, який звинуватив Північноатлантичний Альянс у бездіяльності під час війни в Грузії та Україні, виглядають "цілком дипломатично" і в них немає нічого сенсаційного.

Загальне фото лідерів країн НАТО на ювілейному саміті в Лондоні 4 грудня 2019 року

Загальне фото лідерів країн НАТО на ювілейному саміті в Лондоні 4 грудня 2019 року

Пресслужба НАТО

Як писав OBOZREVATEL, під час саміту генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО – це тільки питання часу.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Еммануель Макрон Дональд Трамп Реджеп Тайіп Ердоган Вадим Пристайко
Місце
Великобританія
Тег
НАТО
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ещё было слышно, что Украина собирается купить коморку размером 3 на 2 в штаб квартире НАТО за 950 000 евро.Чтоб хоть как то там присутствовать... Раньше там столи швабры,ведра и тазиҡи.
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