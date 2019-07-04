Слово за Трампом: Путін розкрив перші домовленості після зустрічі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США останнім часом замислюються над відновленням двостороннього діалогу з РФ щодо широкого набору стратегічних питань.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю газеті Corriere della Sera. За його словами, зараз м'яч на американській стороні, передає ТАСС.

"Здається, Вашингтон почав роздумувати над відновленням діалогу щодо широкого набору стратегічних питань. Думаю, що досягнення конкретних домовленостей у сфері контролю над озброєннями сприяло б міжнародній стабільності. І у Росії є на це політична воля. Зараз слово за США. Про це ми говорили з президентом [США Дональдом] Трампом під час нашої останньої зустрічі на саміті "двадцятки" в Японії", – сказав Путін.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Відзначимо, що ця заява прозвучала на тлі підписання Путіним закону про припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 червня Трамп і Путін коротко поговорили перед початком саміту G20. Вони обговорили теми України, Ірану, Сирії, Венесуели.

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