Уряд Словенії ввечері 14 травня офіційно оголосив про завершення пандемії COVID-19 в країні.

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Як повідомляє Reuters, це відбулося після того, як у Словенії підтверджували менш ніж 7 випадків коронавірусу щодоби протягом останніх двох тижнів.

У Словенії підтверджують менш ніж 7 випадків коронавірусу щодоби

Словенія стала першою європейською країною, яка зробила таку заяву. Влада зазначає, що епідеміологічна картина у них найкраща в Європі.

Тепер ті, що прибувають в країну з інших держав – членів ЄС, більше не будуть зобов'язані проходити семиденний карантин.

При цьому іноземцям з ознаками коронавірусу як і раніше буде заборонений в'їзд до Словенії.

Карантин збережуть для громадян країн, що не входять до складу ЄС, – його термін складе 14 днів. Він не стосуватиметься дипломатів і людей, що перевозять вантажі.

У самій Словенії, як і раніше, треба буде дотримуватися основних правил для недопущення поширення інфекції.

Станом на ранок 15 травня у Словенії зафіксовано 1464 випадки коронавірусу, з них 103 летальні.

Як писав OBOZREVATEL, в Італії 14 травня знову зросла кількість смертей від коронавірусу: за день в країні підтвердили 262 летальні випадки COVID-19.

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