Слідом за виверженням вулкана: на Гватемалу обрушилося ще одне стихійне лихо

На Гватемалу після виверження вулкана Фуего обрушилося нове лихо у вигляді землетрусу в 5,2 балів.
Сейсмологи зафіксували активність на тихоокеанському узбережжі, передає РІА "Новости" з посиланням на Геологічну службу США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався у 105 кілометрах на південний захід від міста Чамперіко, їх осередок залягав на глибині 10 кілометрів. Повідомлень про загрозу виникнення цунамі не надходило.
За даними сейсмологів, можливі додаткові тріщини на землі і виверження лави в зоні активності вулкана.
Як повідомлявOBOZREVATEL, через виверження вулкана на Гватемалі понад три тисячі осіб було евакуйовано, а також загинули щонайменше 40 людей.