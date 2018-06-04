Слідом за виверженням вулкана: на Гватемалу обрушилося ще одне стихійне лихо

На Гватемалу після виверження вулкана Фуего обрушилося нове лихо у вигляді землетрусу в 5,2 балів.

Сейсмологи зафіксували активність на тихоокеанському узбережжі, передає РІА "Новости" з посиланням на Геологічну службу США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався у 105 кілометрах на південний захід від міста Чамперіко, їх осередок залягав на глибині 10 кілометрів. Повідомлень про загрозу виникнення цунамі не надходило.

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За даними сейсмологів, можливі додаткові тріщини на землі і виверження лави в зоні активності вулкана.

Як повідомлявOBOZREVATEL, через виверження вулкана на Гватемалі понад три тисячі осіб було евакуйовано, а також загинули щонайменше 40 людей.