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1 жовтня • оновлено в 05:44
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Слідом за Трампом: у США зажадали розслідування щодо зв'язків Клінтон з Україною

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Голови двох комітетів Конгресу США Чак Грасслі та Рон Джонсон (Республіканська партія) висунули вимогу розслідувати зв'язки колишньої держсекретарки Хілларі Клінтон з Україною

Йдеться про виборчу кампанію 2016 року екскандидатки на пост американського президента від Демократично партії, передає Politico з посиланням на звернення сенаторів до міністра юстиції та генпрокурора США Вільяма Барра.

У своєму листі Грасслі та Джонсон просять Барра "не ігнорувати спроби України за підтримки американської політичної партії втрутитися у вибори".

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"Мін'юст іще не поінформував Конгрес і американську громадськість про те, чи почав він розслідування зв'язків і координації між українським урядом і особами, пов'язаними з передвиборчим штабом Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії", – йдеться у тексті.

Сенатори попросили Барра відповісти на запитання, чи проводиться відповідне розслідування, а якщо ні, то пояснити причину.

Вони також висловили занепокоєння через те, що факт допомоги з боку іноземної держави в 2016 році "не був ретельно розглянутий".

Хілларі Клінтон

Хілларі Клінтон

Колаж

Відзначимо, Грасслі очолює юридичний комітет, а Джонсон управляє комітетом із питань національної безпеки й урядових справ у Сенаті Конгресу США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Імпічмент Трампа Вибори в США
Особи
Хілларі Клінтон Дональд Трамп
Місце
США
Тег
політика
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вот будет номер, если Украине сыграет в судьбе современного мира ту же роль, которую сыграла в начале прошлого века Сербия, когда выстрел Гаврилы Принципа запустил цепочку фатальных событий: мировая война - крушение могущественных империй - Версаль - очередная мировая война - тотальное переустройство мира… Гоню от себя эту мысль, но никак не получается. :(
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну вот собственно и дошла очередь до вислоухих и амбарной книги. Ведь передача компромата на команду соперника Клинтон это тоже самое против чего сейчас визжат демократы? Против попытки повлиять на результаты выборов компроматом.
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