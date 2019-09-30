Слідом за Трампом: у США зажадали розслідування щодо зв'язків Клінтон з Україною

Голови двох комітетів Конгресу США Чак Грасслі та Рон Джонсон (Республіканська партія) висунули вимогу розслідувати зв'язки колишньої держсекретарки Хілларі Клінтон з Україною

Йдеться про виборчу кампанію 2016 року екскандидатки на пост американського президента від Демократично партії, передає Politico з посиланням на звернення сенаторів до міністра юстиції та генпрокурора США Вільяма Барра.

У своєму листі Грасслі та Джонсон просять Барра "не ігнорувати спроби України за підтримки американської політичної партії втрутитися у вибори".

"Мін'юст іще не поінформував Конгрес і американську громадськість про те, чи почав він розслідування зв'язків і координації між українським урядом і особами, пов'язаними з передвиборчим штабом Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії", – йдеться у тексті.

Сенатори попросили Барра відповісти на запитання, чи проводиться відповідне розслідування, а якщо ні, то пояснити причину.

Вони також висловили занепокоєння через те, що факт допомоги з боку іноземної держави в 2016 році "не був ретельно розглянутий".

Хілларі Клінтон Колаж

Відзначимо, Грасслі очолює юридичний комітет, а Джонсон управляє комітетом із питань національної безпеки й урядових справ у Сенаті Конгресу США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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