Слідом за Британією мутацію коронавірусу виявили в Данії, Нідерландах та Австралії
Мутований варіант коронавірусу, який був виявлений у Великій Британії ще у вересні, поширюється по всьому світу.
Як повідомила в інтерв'ю ВВС експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове, така сама мутація виявлена в Данії, Нідерландах та Австралії.
"Ми постійно бачимо, як виявляються нові мутації коронавірусу. Важливо вивчати їх, дивитися, як вони поширюються і що тягнуть за собою", – зазначила вона.
Нагадаємо, 14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язане швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії.
Попередній аналіз показав, що ця мутація поширюється швидше від досі відомих штамів.
На екстреній пресконференції 19 грудня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про те, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразний.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
через небезпеку поширення коронавірусу, що мутував, Лондон і південно-східні області Великобританії можуть "ізолювати" від іншої частини країни. Людям готуються заборонити будь-які пересування за межі регіону.
Ізраїль, Італія, Франція та інші країни перекривають авіасполучення з Британією.