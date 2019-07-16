У Норвегії українці помітили показовий нюанс: незважаючи на навалу російськомовних, туристів із України там зустрічають із повагою.

Про це розповів блогер і журналіст Тім Златкін на своїй сторінці у Facebook. Так, він був у другому за величиною місті країни – Бергені.

"Російськомовних у Норвегії можна зустріти де завгодно, але... Вгадайте, скільки разів мені за сьогодні сказали "Слава Україні!", лише побачивши синьо-жовту наклейку на плечі, а?" – запитав він.

Норвегія Ілюстрація

Правильна відповідь поки не пролунала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прозвучала думка, що військове вітання "Слава Україні! Героям слава!" символізує, що Збройні Сили України стають історичними продовжувачами традицій бійців Української Народної Республіки і Української повстанської армії.

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