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Скандальна Скабєєва пригрозила в'їхати до Києва на танку

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Одіозна путінська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що рівень підтримки президента Росії в Україні нібито настільки високий, що вже зараз в її столицю можна в'їжджати на танках.

Нахабною погрозою вона вирішила підтримати подібні роздуми гостя свого ефіру, пропагандиста Араїка Степаняна. Дискусія між ними зав'яхалася на програмі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Порошенко каже, що "я або Путін". Ось перший тур говорить про те, що тепер за Путіна 85% України", — з упевненістю сказав несамовитий Степанян.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

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Його фраза розсмішила скандальну Скабєєву, і вона вирішила обіграти її як гучну погрозу на адресу української держави. "З цим гаслом можна в Київ в'їжджати на танках, адже 85% за Путіна", — посміхаючись сказала топ-пропагандистка Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Алексей Алексей
Алексей Алексей
МОЖЕТ ВЬЕХАТЬ НА ИНОПЛАНЕТНОМ КОРАБЛЕ? ТОЛЬКО КОРАБЛЬ БУДЕТ ИЗ ГАВНА КАК ПЕТУХ)))))
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