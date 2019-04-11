Скандальна резолюція ПАРЄ: Росія обурилася ультиматуму й зібралася на вихід

Росія може самостійно покинути Раду Європи через скандальну резолюції ПАРЄ, прийняту 10 квітня.
Про це Daily Storm заявив заступник голови комітету з міжнародних справ Ради Федерації Андрій Клімов. Він звернув увагу на те, що згідно з документом, членство РФ може бути призупинено через відмову платити грошові внески та працювати в ПАРЄ.
На його думку, Росія "не повинна чекати ще більшої дискримінації" і їй краще самій вийти з РЄ.
"Думаю, ми маємо можливість раніше покинути цю організацію, щоб не доставляти їм задоволення нас ще більше дискримінувати. США, наприклад, часто-густо виходять із міжнародних організацій. Наприклад, не так давно вони покинули Міжпарламентський союз, ЮНЕСКО – і нічого, не плачуть. Це ж не камера попереднього ув'язнення, звідки не можна вийти", – сказав Клімов.
Ілюстрація
Breaknotizie
Нагадаємо, резолюція "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи" закликає Росію сформувати свою делегацію та заплатити внесок у бюджет РЄ.
У РФ відреагували на ухвалення документа, поставивши ПАРЄ зухвалу умову і заявивши, що "почули заклик".
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно постійний представник Росії в ООН Василь Небензя грубо відповів на спроби постпреда Німеччини, яка очолює Раду Безпеки, обмежити час його виступу.
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