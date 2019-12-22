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23 грудня • оновлено в 00:52
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"Аргументація для дебілів": гнів Польщі через слова Путіна про Другу світову розлютив пропагандистів

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Прокремлівські пропагандисти спробували виправдати скандальну заяву президента РФ Володимира Путіна про передісторію початку Другої світової війни, яку розкритикувало МЗС Польщі.

Так, російський журналіст Олег Лур'є на своєму Telegram-каналі опублікував спільні фотографії лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера з президентом Польщі Юзефом Пілсудським, прем'єром Британії Невілом Чемберленом, прем'єром Франції Едуардом Даладьє і царем Болгарії Борисом III.

"Можу довго ще викладати Гітлера з усіма, але дуже хочу побачити фото Гітлера і Сталіна", – написав журналіст із РФ.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"Просто приклад рівня російської пропаганди. Тобто, немає фоточки Гітлера зі Сталіним – значить, не було ні пакту Молотова-Ріббентропа, ні нападу на Польщу і багатьох інших прикладів німецько-радянського співробітництва. Аргументація для дебілів", – обурився український блогер, політолог Олексій Голобуцький.

При цьому пропагандист Кремля, політолог із Донбасу Володимир Корнілов, який отримав громадянство Росії після паспорта "ДНР", також розкритикував Польщу після скандалу з главою РФ.

"Уважно ознайомився з обуреними відповідями МЗС Польщі та тамтешнього Інституту нацпам'яті на документи, наведені Путіним. Нічого не знайшов там щодо намірів польського дипломата поставити Гітлеру пам'ятник у Варшаві за "рішення єврейського питання", а також щодо ролі Польщі в поділі Чехословаччини. А що ж таке? Чому поляки проігнорували ці слова? Адже якщо це неправда, така можливість викрити була! Тому і "не помітили" цих слів – адже знають, що це чиста правда", – стверджує Корнілов.

Нагадаємо:

  • На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу в вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрованою, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

  • У відповідь на це Польща заявила, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи, які вже були засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим".

Як писав OBOZREVATEL, Путін дав велику пресконференцію, на яку акредитували майже 2 тисячі співробітників ЗМІ, 19 грудня.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда Друга світова війна
Особи
Володимир КОРНІЛОВ Володимир Путін Олексій Голобуцький
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Аргументация для де билов": слова ВВП о Второй мировой взбесили пропа ганди стов Польши и их шестер ок русо фобов в Украине.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
вся Украина, прильнув к экранам ТВ, смотрела пресс-конференцию Путина!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А шо-ж "гордые ляхи" ни одного документа не представили? Шо, нэма? - пичалька... Вся пшековская аргументация, - #выфсеврети!
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